Fantaconsigli di formazione per la 32ma giornata: parola a FantaTVPlay!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: stuzzica Cambiaso

Per Claudio Mancini è Leali il nome da schierare in porta per questa giornata. Reduce da un cleansheet e da prestazioni di alto livello, anche in trasferta a Verona può confermarsi. In difesa stuzzica il nome di Cambiaso, che in casa contro il Lecce potrebbe tornare titolare e, magari, al bonus, come successo all’andata. Barella può essere il profilo giusto a centrocampo, anche non partendo da titolare, ha realizzato quasi 10 assist in carriera da ex. Infine Che Adams per l’attacco, nome non scontato contro il Como.

🔹 Leali (Genoa) – Può essere un nome interessante da cleansheet e da mod per la trasferta di Verona.

🔹 Cambiaso (Juventus) – Segnò all’andata con il Lecce, i tifosi e i Fantallenatori si augurano che possa ripetersi.

🔹 Barella (Inter) – Turnover o meno, in casa contro la sua ex va assolutamente schierato.

🔹 Adams (Torino) – Cerca riscatto dopo il rigore sbagliato. Un nome non scontato per questa giornata.

🚀 I consigli di Antonio Papa: Pellegrini nel derby

Il nostro Antonio Papa si affida a Meret in porta, che cerca un cleansheet trovato solo una volta negli ultimi 2 mesi. In difesa fiducia a Carlos Augusto, da titolare o da subentrato, l’Inter in casa fa paura. É Pellegrini il nome scelto per il centrocampo, l’uomo che può decidere ancora il derby dopo la rete all’andata. Infine Vlahovic in attacco, con la speranza che il serbo si riprenda anche in zona gol.

🔹 Meret (Napoli) – A caccia di un cleansheet che manca da troppo, con l’Empoli può essere la gara giusta.

🔹 Carlos Augusto (Inter) – Che parta titolare o meno, è un nome in forma e in casa va schierato.

🔹 Pellegrini (Roma) – Il derby lo accende e in una stagione negativa vuole metterci lo zampino come all’andata.

🔹 Vlahovic (Juventus) – Cerca riscatto e soprattutto il gol che manca da tanto. Occasione giusta per schierarlo.