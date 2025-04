Juve o Galatasaray? Nessuna delle due: Osimhen prenderà la terza via

Il Galatasaray lo sogna, la Juve lo vuole, ma Osimhen e il Napoli sembrano avere in mente un’altra strada

Provate a trattenere un campione in un campionato che non è il suo. Funziona finché non smette di divertirsi. Il Galatasaray lo sa, e forse lo teme. Perché Osimhen si diverte ancora, certo, ma a tratti sembra annoiarsi della facilità con cui segna, con cui sposta, con cui domina. È come se giocasse con il volume abbassato, con un distacco da fuoriclasse che ha già deciso il prossimo passo.

A Istanbul lo vorrebbero trattenere a ogni costo. L’hanno detto pubblicamente, e lo stanno provando a fare privatamente. Ma anche con tutto l’affetto possibile, certe storie restano destinate a finire prima ancora di cominciare davvero.

Il vicepresidente del club l’ha detto chiaro: “Faremo di tutto per tenerlo con noi”. Coraggiosi, sicuramente. Ma anche un filo ottimisti. Perché il problema non è tanto il Galatasaray in sé. Il problema è tutto quello che c’è fuori.

Eh sì, perché nel frattempo, dall’altra parte del Mediterraneo, c’è qualcuno che ci pensa eccome. E quel qualcuno si chiama Juventus. Giuntoli, che Osimhen l’ha portato a Napoli quando ancora in pochi ci credevano davvero, è il primo ad aver fiutato l’occasione. Sarebbe un colpo perfetto per aprire il nuovo ciclo bianconero.

Il punto, però, è che qui non si tratta solo di volerlo. Qui si tratta di poterlo.

La “terza via” di Osimhen: Premier League o Paris Saint Germain

Perché nel contratto di Osimhen c’è quella clausola famosa: 75 milioni, ma solo per club esteri.

La Juve, che di estero ha solo la sede legale della Exor, può bussare quanto vuole, ma rischia seriamente di sentirsi rispondere un “Grazie ma no grazie” in stile Willie Peyote, che peraltro è un noto tifoso del Torino. Tradotto: Osimhen si muove se arriva uno dall’estero con i soldoni, ma di certo non va a rinforzare una rivale italiana.

E allora, se la Juve sembra bloccata e il Galatasaray romanticamente illuso, resta da capire dove andrà davvero a finire Osimhen. E qui, onestamente, servirebbe più un commercialista che un direttore sportivo.

Perché è chiaro che le squadre con i mezzi per portarselo a casa non mancano. Chelsea, PSG, Manchester United che ha anche un’idea di scambio con Hojlund, magari qualche saudita con il braccino lungo e pronto a fare follie. Il Napoli aspetta. Sa benissimo che qualcuno quei 75 milioni li tirerà fuori. E a quel punto, sarà tutta un’altra storia.

Una cosa però sembra già scritta. Forse è pure la più semplice da leggere. La storia tra Osimhen e Napoli è finita. E non da ieri. La rottura con De Laurentiis è ormai una voragine. Il rapporto con l’ambiente si è consumato. Non c’è rancore, forse neppure troppa nostalgia. Ma c’è la voglia, reciproca, di girare pagina. Di separarsi senza ulteriori drammi. Di fare ognuno la propria strada.

Dove andrà Osimhen? Difficile dirlo adesso. Dove NON andrà, però, è molto più facile da immaginare.