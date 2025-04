Real Madrid e il sogno rimonta, è successo solo 3 volte nella storia: le imprese memorabili

Il Real Madrid sogna la rimonta contro l’Arsenal, ma nella storia della Champions è successo solo 3 volte di riuscire a ribaltare almeno 3 gol di scarto: le imprese

Il Real Madrid è chiamato ad un’impresa titanica, qualcosa che solamente ad una squadra come i Blancos può riuscire. Gli uomini di Ancelotti hanno perso per 3-0 in casa dell’Arsenal la partita d’andata dei quarti di Champions League una settimana fa e, per passare il turno, dovranno vincere con 4 gol di scarto o portare la sfida ai supplementari e ai rigori.

Un piccolo miracolo, ecco cosa servirà a Mbappé e compagni. Anche perché nella storia della Champions, da quando ha cambiato denominazione da Coppa dei Campioni, un tipo di risultato simile è avvenuto solamente 3 volte. Un numero che rende ancora più evidente la portata e la difficoltà nel riuscire in un risultato simile.

Champions, le 3 rimonte impossibili: Barcellona sempre coinvolto

In Spagna sanno bene come si fa a rimonta e come si viene rimontati. Non siamo, però, nella capitale, bensì a Barcellona. I blaugrana, infatti, sono protagonisti, in positivo e in negativo, di tutte le rimonte epiche di cui vi parleremo. Una combinazione incredibile, che rende i catalani unici in questo senso.

Il primo caso di rimonta folle è avvenuto nella Champions League 2016-17. Il Barcellona perde addirittura 4-0 in casa del Paris Saint Germain e l’approdo alle semifinali sembra impossibile. Il ritorno, al Camp Nou, però, è pura leggenda: il Barça vince 6-1 (era ancora valida la regola dei gol in trasferta) e ribalta con un clamoroso 6-5 totale il PSG. Mai nella storia si era verificato un caso analogo.

Il fato, però, restituisce con gli interessi questa vittoria al Barcellona, dato che nei due anni successivi (stagioni 17-18 e 18-19 ndr) è lui a subire due pesantissime rimonte. La prima se la ricordano benissimo i tifosi della Roma, sconfitti 4-1 in Spagna e poi autori di un clamoroso 3-0 all’Olimpico con il memorabile gol di Manolas, entrato per sempre nei ricordi dei sostenitori giallorossi. Il passaggio del turno fu dei capitolini per la regola dei gol in trasferta.

L’anno dopo, invece, il Barcellona si impone per 3-0 sul Liverpool e, anche in quel caso sembra finita. Neanche per idea, dato che i Reds ribaltano con un netto 4-0 ad Anfield gli spagnoli e vanno avanti. Tre casi in tre momenti diversi: ottavi, quarti e semifinali. Riuscirà il Real Madrid a replicare, nuovamente ai quarti, battendo l’Arsenal e strappando il pass per la sfida con il PSG? Tutto è nelle mani degli uomini di Ancelotti.