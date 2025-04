Infortunio Nuno Tavares: esce in lacrime, le condizioni

Infortunio Nuno Tavares durante Lazio-Bodo Glimt: il terzino sinistro esce dal campo in lacrime, le sue condizioni fisiche

Una brutta tegola per la Lazio e per Marco Baroni. Nuno Tavares è finito nuovamente ko. Il terzino sinistro ex Arsenal era appena rientrato da un infortunio e sembrava poter essere l’arma in più dei biancocelesti. Ed invece l’ennesimo infortunio di una stagione fin troppo travagliata per il cursore di fascia, il secondo assist man della Serie A.

Subentrato nel corso del secondo tempo, al 68′ al posto di Marusic, ha alzato bandiera bianca durante il primo tempo supplementare sostituito da Hysaj. Nuno Tavares è uscito in lacrime, segnale che di certo non è di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Il terzino non era propriamente al top della condizione e durante l’intervallo si massaggiava l’adduttore.

Lo stesso Baroni aveva chiesto al ragazzo se fosse in grado di proseguire a giocare ricevendo risposta positiva. Evidentemente ha chiesto troppo ai suoi muscoli. All’uscita dal campo del calciatore quasi commovente l’abbraccio tra il terzino e l’allenatore.