Castro, futuro deciso: il Bologna l’ha comunicato a Napoli e Inter

Il Bologna ha preso una decisione sul futuro di Santiago Castro e lo ha comunicato a Inter e Napoli: cosa succederà in estate

Piace a molti e come potrebbe non essere così. Santiago Castro è uno degli obiettivi più stuzzicanti del prossimo calciomercato estivo di Inter e Napoli. L’argentino ha flirtato con i partenopei pubblicando una storia Instagram in cui era ritratto un quadretto di Maradona in versione “santino” con tanto di aureola e stemma del club.

Allo stesso tempo, il suo entourage ha avuto modo di parlare con Javier Zanetti, che ha iniziato a tessere le fila per provare a portarlo a San Siro, come fatto con Nico Paz. Nessun contatto diretto, solo rumors, persino supposizioni fantasiose, eppure sono bastate per accendere la luce negli occhi dei tifosi che si sono scaldati all’idea di vedere l’argentino con la maglia della propria squadra.

Castro, Inter o Napoli? La risposta del Bologna per l’attaccante

La tradizione argentina è forte in entrambe le squadre. Nell’Inter, oltre al sopracitato Zanetti, ha visto attaccanti del calibro di Milito o l’attuale trascinatore Lautaro Martinez. Nel Napoli c’è un intero stadio dedicato al giocatore più importante nella storia del club, senza dimenticare altri giocatori illustri come Higuain o Lavezzi.

Ma Santiago Castro potrebbe non indossare la maglia di nessuna delle due squadre, almeno per il momento. Questo è quanto fa trapelare il Corriere dello Sport, che riferisce di una comunicazione chiara da parte del Bologna: l’attaccante non si muoverà quest’estate.

Il classe 2004, arrivato a gennaio del 2024 per 13,5 milioni di euro è esploso durante la stagione. Sono 10 i gol fatti con 8 assist, con una doppia-doppia in termini di bonus vicinissima. Il suo stile di gioco ha esaltato Vincenzo Italiano, che ha puntato su di lui e non ne ha più fatto a meno, se non per via di infortuni.

Tutto rimandato, anche perché il contratto di Castro è valido fino al 2028 e il suo cartellino supererà i 40 milioni. Il Bologna vuole incassare una cifra ancora più alta, ma non quest’estate. Si vuole godere il proprio bomber almeno un altro anno, magari rigiocando la Champions League. Certo che, senza il quarto posto, potrebbe essere più difficile trattenere l’argentino, lusingato dalle offerte dei top club di Serie A.

Giocare al fianco del connazionale Lautaro o di un bomber come Lukaku, allenato da Inzaghi o Conte potrebbe galvanizzarlo. La parola, a quel punto, passerà al giocatore e ai suoi agenti, che avranno modo di discutere con il Bologna.