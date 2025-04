Fiorentina, addio a fine stagione: tutto deciso, ecco l’ufficialità

Fiorentina, è addio a fine stagione: arriva la decisione, non ci sono più dubbi per la squadra viola

Ottavo posto in classifica con 53 punti, sette in meno del quarto posto e sei da recuperare sulla quinta posizione ma con una gara in meno. La Fiorentina è in piena corsa per l’Europa e sogna addirittura la Champions League, un traguardo tutt’altro che raggiungibile visto il “mischione” che c’è nelle zone nobili della classifica ed un finale di stagione da vivere intensamente con molti scontri diretti.

I Viola stanno disputando un’ottima stagione anche se gli ultimi due pari hanno frenato la corsa della squadra allenata da Palladino. Fatto sta che la Fiorentina ha anche conquistato la semifinale di Conference League ed è quindi in lotta per conquistare un trofeo europeo.

Il tutto grazie anche e soprattutto a Moise Kean, il bomber acquistato in estate per appena 18 milioni di euro. Il centravanti ha avuto un impatto devastante con il mondo fiorentino, sfondando quota 20 reti in stagione e segnando a ripetizione, quasi facendosi rimpiangere dalle parti della Continassa.

Kean fondamentale per la Fiorentina: c’è una delusione

E così Kean è diventato in un amen da un bidone visto l’investimento per un attaccante da zero gol in stagione ad una risorsa finita nel mirino di diversi top club italiani ed europei. Il tutto per una clausola rescissoria di appena 52 milioni di euro, davvero irrisoria visti i prezzi dei centravanti in giro per l’Europa. Ed il Napoli, a caccia di un vice Lukaku, ci pensa con grande attenzione.

Commisso farà di tutto per trattenerlo ma l’impresa non sarà affatto facile. Di certo c’è che Kean è la stella di maggior brillantezza della Fiorentina ed il Napoli l’ha messo nel mirino come alter ego di Lukaku. Chi invece non ha rispettato le aspettative è Nicolò Zaniolo. Il trequartista è arrivato nel mercato invernale dal Galatasaray via Atalanta, dov’era in prestito nella prima parte di stagione.

Sembrava l’ambiente ideale per il suo rilancio ed invece anche a Firenze non ha certo lasciato tracce indelebili fin qui. E proprio il suo non essere decisivo ha spinto il club gigliato a riflessioni profonde sulla sua permanenza in viola.

Fiorentina, i numeri di Zaniolo: altro che riscatto, arriva la decisione

Il classe ’99 ha raccolto solo otto presenze con la casella ancor sullo zero per quanto riguarda gli assist ed i gol, colpa forse anche del passaggio al 3-5-2 che ha un po’ penalizzato il calciatore. Fatto sta a meno di clamorosi sfracelli nella parte finale di stagion, sembra certo il ritorno ad Istanbul del calciatore.

D’altronde la Fiorentina, lo scorso gennaio, l’ha ingaggiato con la formula del prestito oneroso – 3,2 milioni euro – con 15,5 milioni di euro di diritto di riscatto che si trasforma in obbligo a patto che il calciatore disputi almeno il 60% del totale delle gare della Fiorentina scendendo in campo per mezz’ora o più.

E conti alla mano e spulciando i tabellini, si nota come Zaniolo non abbia affatto raggiunto questa cifra. Solo in quattro occasioni, contro Como, Verona, Lecce e Celje ha disputato più di mezz’ora. Delle 22 gare in calendario per la Fiorentina dal suo arrivo (21 in caso non arrivi alla finale di Conference), il 60% sarebbe 13,2, quindi 13 arrotondato per difetto (12,6, invece contando 21 gare).

La Fiorentina deve ancora disputare sei gare di campionato ed almeno due di Conference (tre con la finale): ciò significa che se dovesse scendere sempre in campo e disputare almeno mezz’ora arriverebbe a quota 13, numero inferiore per decimali alle 13,2.