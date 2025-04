Inter e Roma pronte a pagare la clausola: sfida aperta per il centrocampista

Inter e Roma si sfideranno in sede di calciomercato per l’acquisto di un centrocampista: tutti i dettagli sulla clausola rescissoria

La 33a giornata di Serie A non è andata ancora agli archivi, ma per Inter e Roma sì. I nerazzurri sono usciti sconfitti dalla trasferta di Bologna per il gol al minuto 94 di Orsolini, mentre i giallorossi hanno strappato altri 3 punti preziosi, di misura, contro il Verona.

Proprio le due squadre coinvolte in questo possibile futuro colpo di calciomercato, saranno le avversarie del big match del prossimo turno di campionato. L’Inter ha finito i bonus, non potrà più permettersi passi falsi se vorrà vincere lo scudetto, con il Napoli che l’ha raggiunta in classifica. Mentre i giallorossi, per credere ancora nel sogno Champions, devono superare un ostacolo ostico e fare risultato in un big match, fatto successo raramente in questa stagione.

Inter e Roma su Steijn: tutti i dettagli del colpo

Anche fuori dal campo, le due società potrebbero ritrovarsi a battagliare. Si parla, infatti, già di calciomercato. L’obiettivo comune, secondo il Telegraaf in Olanda, sarebbe Sem Steijn. Il centrocampista olandese milita nel Twente e in questa stagione ha realizzato 27 gol e 6 assist in 41 presenze.

Numeri importantissimi per un classe 2001 abituato a giocare principalmente al centro del campo o sulla trequarti. Va detto che nell’Inter, con il 3-5-2 di Inzaghi, potrebbe essere più sprecato, ma i nerazzurri immaginano di poterlo utilizzare anche in una zona più offensiva del campo. Resta un profilo sul quale si potrà lavorare per renderlo adatto a un contesto come quello della Serie A.

Tra le principali contendenti, il Feyenoord, che è disposto a sfidare Inter e Roma per strappare via il giovane centrocampista. Nel suo contratto con il Twente è presente una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, una cifra irrisoria per i due club italiani, che dovranno decidere se investire la cifra, per un nome di prospettiva che ha ben figurato in questa stagione.

Discorsi chiaramente rimandati all’estate, ora la posta in palio delle due società, Inter soprattutto, è troppo alta. Bisognerà concentrarsi sul campo, con i ragazzi di Inzaghi impegnati in 3 competizioni ai massimi livelli. Due semifinali e un rush di 5 partite in campionato che potrebbero regalare uno storico Triplete, come lasciare la squadra con un pugno di mosche in mano.