Osimhen, il Napoli può esultare: trovato l’accordo, addio in estate

Victor Osimhen avrebbe trovato un accordo di massima per il suo trasferimento: i dettagli sull’annuncio che fa felice il Napoli

Manca ancora circa un mese al termine del campionato, sia in Italia, che in Turchia, ma il futuro di Osimhen resta ancora un rebus. L’attaccante nigeriano sta trascinando il Galatasaray, con 29 gol in 34 partite e una media di una rete ogni 90 minuti. Un rendimento che conferma il suo status da assoluto top di reparto e che lo avvicina nuovamente a grandi squadre in vista dell’estate.

Dopo aver lasciato il Napoli in prestito a settembre, per andare a giocare in Turchia, il centravanti farà ritorno in azzurro. Una tappa di passaggio, ovviamente, prima della cessione a titolo definitivo. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria, valida solo per l’estero, dal valore di 75/80 milioni di euro. Proprio tale cifra, spingerebbe un club nello specifico a fare sul serio.

Osimhen, trovato l’accordo di massima: i dettagli

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Victor Osimhen avrebbe trovato un accordo di massima con il Manchester United per la prossima stagione. L’entourage del giocatore sarebbe entrato in contatto in maniera approfondita con la squadra inglese, che non sta attraversando un momento semplice. Mai nella sua storia aveva perso così tante partite in Premier League e ha deciso di dare una svolta netta.

A fine anno saluterà Hojlund, mentre restano i dubbi su Zirkzee. Proprio in attacco, dunque, servirà un rinforzo di peso e chi meglio di quell’Osimhen già messo nel mirino più di un anno fa? Bisognerà versare al Napoli i circa 80 milioni di euro della clausola e poi chiudere per uno stipendio milionario con il giocatore. Si supereranno i 10 milioni di euro, con ogni probabilità, ma su questo aspetto si troverà conferma solamente nei prossimi mesi.

Intanto Osimhen punta alla vittoria del titolo in Turchia, poi sarà tempo di cambiare aria. Il Galatasaray vorrebbe trattenerlo, lui sta bene a Istanbul, ma la Premier League chiama. Victor vuole tornare a competere ad altissimi livelli, nella speranza di disputare di nuovo la Champions, attraverso la vittoria dell’Europa League da parte dei Red Devils, approdati in semifinale.

Il Napoli ricostruirà la squadra con l’incasso degli 80 milioni circa di Osimhen, ai quali si sommeranno i 75 di Kvara non ancora reinvestiti e quelli della qualificazione alla Champions. Con o senza Conte, si prospetta un mercato importante.