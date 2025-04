Esonero Ancelotti, stavolta è finita: scelto il sostituto e la Roma spera

Esonero di Carlo Ancelotti, la decisione presa dal Real Madrid: già scelto il sostituto ed ora la Roma spera

È la fine di un’era? Forse sì, e stavolta per davvero. Il Real Madrid è fuori dalla Champions League e i sogni di Triplete sono ufficialmente svaniti. Una stagione che sembrava poter scrivere la storia, si è invece fermata sul più bello. Ma a fare più rumore non è solo l’eliminazione: a scuotere i tifosi, e tutto l’ambiente blanco, è quella sensazione che ha preso forma tra le righe della conferenza stampa di ieri. “Futuro? Non lo so e non lo voglio sapere”, ha detto Carlo Ancelotti, con un tono che sembrava già un addio. E forse lo è.

Il Real ha provato a rialzarsi, ma il tonfo dell’andata è stato troppo pesante. I riflettori ora sono puntati proprio su di lui, l’uomo che ha portato a casa tre Champions League, due Mondiali per Club, due campionati spagnoli e molto altro ancora. Ma qualcosa si è incrinato.

Il mercato estivo, l’arrivo di Mbappé, le scommesse su alcuni giovani destinati a diventare i nuovi Galácticos: tutte promesse che non hanno prodotto il salto di qualità sperato. E allora sì, sembra proprio che ieri sia calato il sipario su uno dei cicli più iconici della storia recente madridista.

Xabi Alonso pronto a raccogliere l’eredità?

Ora, in casa Real, il tempo è quello delle decisioni. E delle ricostruzioni. Con ogni probabilità, al termine della stagione, la panchina cambierà guida. E il nome che più di tutti circola con insistenza è quello di Xabi Alonso. Ex colonna del centrocampo blanco e oggi allenatore del Bayer Leverkusen, con cui ha compiuto una vera e propria impresa: la vittoria della Bundesliga, lasciandosi alle spalle corazzate come Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Alonso rappresenta un profilo affascinante, giovane ma già capace di imprimere una visione di gioco moderna, concreta, offensiva. Una scelta che avrebbe un duplice significato: tecnico e simbolico. Perché riporterebbe a casa un figlio della Casa Blanca, con in più la freschezza di chi ha dimostrato di saper vincere anche da allenatore. Il futuro dirà se sarà davvero lui il prescelto, ma una cosa è certa: il Real ha bisogno di voltare pagina, e Alonso è lì, pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Un futuro verdeoro… o giallorosso?

E Carlo? Il suo esonero potrebbe addirittura arrivare prima del termine di questa stagione, dopo la finale di Copa del Rey in programma il 26 aprile contro il Barcellona. Il futuro di Ancelotti potrebbe parlare portoghese. Il Brasile lo corteggia da mesi, pronto a offrirgli la guida tecnica della Seleção in vista del Mondiale 2026.

Una proposta affascinante, che darebbe al tecnico italiano l’opportunità di chiudere la carriera con la sfida più romantica di tutte: vincere con il paese del calcio. Ma attenzione, perché c’è un’altra panchina che guarda con interesse: quella della Roma. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo allenatore e, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, il nome di Ancelotti sarebbe in cima alla lista.

Il fascino del ritorno in Italia, la possibilità di allenare un club – con la quotidianità del campo e della Serie A – potrebbero rappresentare un’alternativa concreta. Un legame emotivo, quello tra Ancelotti e il nostro calcio, che non si è mai davvero spezzato. E se c’è una squadra in cui potrebbe ritrovare motivazioni forti, è proprio la Roma, dove il desiderio di vincere qualcosa di importante è ancora vivo, potente, intatto.

Alla fine, la domanda è una sola: quale sarà l’ultima danza di Ancelotti? Brasile o Roma, nazionale o club, sogno o realtà… chi lo sa. Ma una cosa possiamo dirla senza esitazioni: ovunque andrà, porterà con sé un pezzo di storia del calcio. E chi lo accoglierà, riceverà molto più di un semplice allenatore.