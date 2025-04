Juve, Cambiaso addio: scelto il nuovo terzino gioca in Serie A e costa 15 MLN – SerieAnews

La Juve già programma il futuro: Giuntoli lavora alla prossima stagione ed ha individuato il sostituto di Cambiaso, gioca in Serie A ed è un vero affare

La Juventus ha già iniziato a muovere le prime pedine in vista del prossimo mercato estivo. Dopo una stagione in cui sono emerse certezze e qualche fragilità strutturale, i bianconeri stanno valutando con attenzione le uscite e le entrate.

E uno dei nomi più chiacchierati in uscita è quello di Andrea Cambiaso, finito nel mirino della Premier League. Il Manchester City non ha mai nascosto l’interesse e potrebbe tornare alla carica con un’offerta vicina ai 60 milioni di euro. Una cifra che la Juve non può ignorare, soprattutto in ottica di autofinanziamento.

Juve, individuato il dopo Cambiaso: è un top player

Nel caso in cui Cambiaso dovesse davvero partire, la dirigenza bianconera ha già pronto il piano B. Il nome sul taccuino di Giuntoli è quello di Nuno Tavares, esterno portoghese attualmente alla Lazio ma di proprietà dell’Arsenal. Un profilo che unisce qualità tecniche importanti a una certa esperienza internazionale, maturata tra Ligue 1, Premier League e ora Serie A.

Alla Juventus piace la sua capacità di spinta, l’intensità atletica e quel modo istintivo di leggere le situazioni in campo. Un talento un po’ grezzo, certo, ma con un potenziale da sviluppare. E soprattutto, con un prezzo che al momento può essere considerato accessibile.

Nuno Tavares occasione di mercato: costa 15 milioni

La Lazio, infatti, ha deciso di riscattare Nuno Tavares dall’Arsenal per circa 4 milioni di euro, pagabili in più tranche. Una mossa che suona più come investimento che come fiducia a lungo termine. Lotito, come spesso accade, si è portato avanti per garantirsi una plusvalenza potenziale da giocarsi sul mercato estivo.

Secondo le indiscrezioni, la Juventus potrebbe mettere le mani sul giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Una valutazione che tiene conto delle qualità del ragazzo ma anche della sua recente storia clinica.

Sì, perché se da un lato Tavares ha mostrato sprazzi di classe assoluta – soprattutto nei primi mesi a Roma – dall’altro ha vissuto una stagione condizionata da sette infortuni muscolari. Un’incognita che pesa, ma che non basta a spegnere l’interesse della Juve.

Il reparto esterni ha bisogno di nuova linfa, soprattutto se si dovesse concretizzare la cessione di Cambiaso. Tavares rappresenta un’incognita affascinante, una scommessa ragionata da parte di una Juventus che vuole tornare a essere protagonista anche nelle scelte di mercato.

Con l’estate alle porte e i bilanci da far quadrare, a Torino si prepara un’altra operazione in stile Giuntoli: visione a lungo termine, investimento sostenibile, margine di crescita. Il tutto con l’idea che, se anche non sarà subito pronto, Tavares potrebbe diventare presto un punto fermo del progetto bianconero.

Con un po’ di pazienza, e la gestione giusta, anche i giocatori più fragili possono diventare fondamentali. E forse, proprio da qui, passerà il primo grande colpo dell’estate juventina.