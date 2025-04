Juventus, doppia ipotesi per sostituire Cambiaso: occhi su una big di Serie A!

La Juventus ha puntato a un top club di Serie A per trattare il possibile sostituto di Andrea Cambiaso: la doppia ipotesi per sostituire il terzino

Cristiano Giuntoli dovrà ingegnarsi per riuscire a costruire una Juventus di livello il prossimo anno. In estate il direttore sportivo ha sbagliato il mercato, investendo oltre 150 milioni di euro per giocatori che hanno floppato come Koopmeiners o Douglas Luiz. A gennaio ha rincarato la dose con calciatori come Kelly o Renato Veiga.

Serve ben altro, servono i Thuram per riuscire a far ritornare la Juventus ai piani alti della classifica. Il sogno, in tal senso, rimane Sandro Tonali. Per arrivare al centrocampista del Newcastle, però, bisognerà qualificarsi alla prossima Champions League. In caso contrario, sarà impossibile spendere oltre 50 milioni di euro per il centrocampista italiano.

Juve, obiettivo Nuno Tavares: può sostituire Cambiaso

Tra i possibili addii in casa Juventus, quello che appare sempre più probabile è quello di Andrea Cambiaso. Il terzino era già in procinto di lasciare il club a gennaio, con il Manchester City interessato. Ora la pista che lo porterebbe in Inghilterra si è raffreddata, ma è pronta a riscaldarsi nuovamente a partire dal prossimo giugno.

Motivo per cui la dirigenza bianconera ha già iniziato a muovere i primi passi per sostituirlo e uno dei nomi in pole è quello di Nuno Tavares. Da agosto a novembre ha avuto un rendimento mostruoso, con un assist a partita. Poi il calo e in questa seconda fase della stagione è stato falcidiato dagli infortuni, che mettono a rischio il suo finale di campionato.

La Lazio lo ha già riscattato per appena 4 milioni dall’Arsenal e non vorrebbe venderlo subito, ma davanti a una plusvalenza così importante (non partirà per meno di 30 milioni di euro ndr) il presidente Lotito potrebbe vacillare. L’alternativa risponderebbe al nome di De Cuyper del Club Brugge, il cui cartellino si aggira sulle stesse cifre.

Un’operazione più facile da realizzare e che potrebbe essere la scelta più immediata e semplice per sopperire all’addio di Cambiaso, offrendo a Tudor, o chiunque sarà l’allenatore della Juventus, un profilo giovane e valido. Tutti discorsi che saranno comunque rimandati a fine stagione, quando i bianconeri sapranno se giocheranno o meno la prossima Champions League. Un aspetto cruciale anche in fase di calciomercato.