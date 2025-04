Torino, ecco il vero colpo dell’estate: oggi vale almeno 10 volte tanto!

Sembrava un acquisto di contorno, si è trasformato in un capolavoro. Il Toro ha trovato un tesoro dove nessuno guardava: e ora il suo valore è esploso

Una stagione lunga e travagliata per il Torino, ma di certo molto più positiva di quanto ci si aspettasse. L’infortunio di Duvan Zapata ha complicato maledettamente i piani di Paolo Vanoli, che era partito a razzo fino a raggiungere la vetta della classifica trascinata proprio dal suo centravantone.

Poi però, dopo l’infortunio dell’attaccante colombiano, si è ritrovato ad attraversare un periodo di crollo verticale, seguito poi da una lenta ripresa, anche grazie ad un mercato di gennaio molto intelligente, che ha riportato il Torino a trovare un assetto e a raggiungere la metà a sinistra della classifica.

La riparazione, dicevamo. Una sessione non banale, visto che tutti si aspettavano un nuovo attaccante per prendere il posto di Zapata e invece sono arrivati due centrocampisti, come Elmas e Casadei, due volti nuovi che hanno portato freschezza e sostanza.

Ma non solo loro. Anche chi era già lì ha iniziato a brillare di luce propria. Ricci è diventato sempre più il metronomo della squadra, ormai una certezza su cui costruire il futuro. Lazaro si è rivelato un treno instancabile sulla fascia destra con assist a profusione. E poi, in mezzo a questi percorsi di crescita più o meno annunciati, è sbucato lui.

Il Torino scopre Che Adams: oggi vale 10 volte il prezzo pagato

Uno scozzese con capelli spettinati e faccia tosta, arrivato in sordina, quasi a fari spenti. Si chiama Che Adams, e, all’inizio, sembrava uno di quei rinforzi funzionali: utile, magari, ma senza troppi squilli. E invece Adams si è preso il Toro sulle spalle, ha cominciato a segnare, a lottare, a dare tutto. Un gol dietro l’altro e oggi è lì, a un passo dalla doppia cifra.

E qui viene il bello. Perché guardando i numeri del bilancio pubblicato dal Torino, si scopre che Adams è costato un milione e mezzo di euro. Nemmeno per l’acquisto vero e proprio: la cifra a bilancio sembra legata a commissioni e costi accessori, visto che l’operazione viene registrata come un parametro zero.

Un colpo da manuale. Oggi, chi vuole portarsi a casa Adams deve mettere sul piatto tra i 10 e i 15 milioni. Una cifra che fa girare la testa, considerando che parliamo di un investimento praticamente simbolico fatto meno di dodici mesi fa. Il Torino, ovviamente, se lo tiene stretto. Ma se da Oltremanica dovesse arrivare un’offerta seria, sarà dura dire no.

Un’operazione che conferma il momento magico del ds Davide Vagnati, capace di costruire valore anche senza budget faraonici. In un calcio che spesso preferisce le figurine ai giocatori veri, il Toro ha trovato un diamante grezzo e l’ha fatto brillare. E oggi, chi pensava di aver comprato un gregario, si ritrova tra le mani un tesoro.