Derby d’Italia per un parametro zero: sfida Giuntoli-Marotta per un colpo dalla Premier – SerieAnews

Inter e Juve sono impegnate nel finale di stagione ma si sfidano anche sul mercato: obiettivo di entrambe un big che milita in Premier League

Quattro gare ancora e calerà il sipario sul campionato di Serie A. Una stagione lunga ed intensa che fin qui ancora deve dare i primi verdetti. Certo, il Monza è con un piede e mezzo in Serie B ma non aritmeticamente. E così ci sarà da aspettare ancora per capire quale sarà l’epilogo di questo torneo che sta appassionando gli italiani.

Sicuramente grande attenzione è rivolta alla sfida scudetto: negli ultimi anni mai era stata così entusiasmante, con una lotta tra due squadre punto a punto. Il Napoli ha appena effettuato il sorpasso sull’Inter e l’ha staccata, approfittando della doppia caduta dei nerazzurri contro Bologna e Roma.

Inter che, peraltro, è ancora in lotta su due competizioni, campionato e Champions League e mercoledì sfiderà il Barcellona a domicilio per provare a volare in finale, proprio come accadde nel 2010. Un finale di stagione ad alta intensità per i nerazzurri ma anche per la Juventus, impegnata nella lotta per il quarto posto. E proprio nel prossimo turno lo scontro diretto con il Bologna può essere indicativo per le velleità di quarto posto a cui ambisce la squadra bianconera.

Inter e Juve, che sfida: un parametro zero nel mirino

Inter e Juve, intanto, se da un lato sono impegnate alacremente sul finale di stagione, dall’altro sono concentrate anche sulla prossima. Ed in questo senso sarà fondamentale costruire formazioni all’altezza del blasone dei club ma anche e soprattutto in grado di poter competere sia in Italia che in Europa per la conquista dei titoli.

Com’è noto, in entrambe le società vige un solo diktat, l’autofinanziamento. Budget quindi ridotto e da costruire attraverso le cessioni. Ecco perché i dirigenti dei due club lavorano “di fantasia” e sui parametri zero, provando ad anticipare la folta concorrenza sugli obiettivi.

E le due squadre sono entrate in conflitto su un obiettivo, un difensore che milita in Premier League. Si tratta di Victor Lindelof, difensore classe ’94 in forza al Manchester United. Un centrale di grande esperienza che all’occorrenza può giocare in tutti i ruoli della difesa, quindi anche come terzino destro o sinistro. Contratto in scadenza nel giugno del 2025 e nessuna intenzione di rinnovarlo con i Red Devils, visto anche lo spazio avuto in questa stagione, con appena 18 presenze.

Difese da rinforzare: perché Lindelof farebbe comodo ad entrambe

Lindelof è però difensore di grande esperienza e proprio per questo motivo sia Inter che Juventus hanno posato gli occhi su di lui. I nerazzurri hanno necessità di ingaggiare un vice Acerbi vista l’età non più verde dell’ex Lazio, con Inzaghi che ha chiesto rinforzi proprio in quel reparto.

Anche la Juve, però, deve rinforzare la batteria dei centrali viste anche le difficoltà nel trattenere Renato Veiga, profilo molto apprezzato ma di proprietà del Chelsea con i Blues che hanno fin qui sparato alto. Ecco perché un calciatore del genere farebbe comodo ad entrambi i club pronti a sfidarsi in una vera e propria battaglia di mercato per accaparrarselo.

Nella scelta finale potrebbe incidere anche la partecipazione o meno della Juventus alla prossima edizione della Champions League: una garanzia che al momento l’Inter può dare al calciatore ma non i bianconeri.