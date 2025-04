Yamal, contro l’Inter la 100a presenza nel Barcellona: il confronto a 17 anni con Messi e CR7

Lamine Yamal toccherà quota 100 presenze con il Barcellona nella sfida all’Inter: il confronto a 17 anni con Messi e Cristiano Ronaldo

Ci auguriamo non si tratti di una meteora, che non chiuda la carriera con rimpianti e rimorsi come è stato per Neymar. Il brasiliano aveva sconvolto tutti con il suo talento, era stato accostato a Messi e Cristiano Ronaldo, ma la seconda parte della sua carriera non ha mantenuto le aspettative. Mai un Mondiale, mai un Pallone d’Oro.

E poi c’è Mbappé, che viaggia verso i 27, anche lui già eroe a quasi 19 con un Mondiale vinto con la Francia. Poi nulla, le delusioni agli Europei, nessuna Champions o Pallone d’Oro. Ci sarà ancora tempo, ma la sua avventura sta riservando meno gioie di quanto ci si potesse aspettare 6-7 anni fa. E ora Yamal, il bimbo prodigio. A 17 anni si sta prendendo il mondo, ma sarà in grado di durare nel tempo come quelle due leggende?

Yamal, il 17enne più forte della storia? Il confronto con CR7 e Messi

Una cosa è sicura, a 17 anni Lamine Yamal ha già dimostrato di aver raggiunto un livello altissimo. Nella prossima sfida di Champions League contro l’Inter toccherà quota 100 presenze nel Barcellona. Cento presenze a 17 anni. Diventerà maggiorenne a luglio. Fa impressione solo a scriverlo o leggerlo.

Eppure è così, il classe 2007 è stato baciato dal destino. La foto simbolica con Messi, da neonato, sembra un passaggio di testimone che potrebbe entrare nella storia. I numeri, per ora, gli danno ragione. Cristiano Ronaldo e Messi avevano 17 anni rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Il primo militava nello Sporting Lisbona e il secondo nel Barcellona B.

Proprio le due stagioni successive sarebbero diventate poi quelle della svolta per entrambi. Il portoghese nell’estate 2003 si trasferì al Manchester United e l’argentino nel 2005 nella prima squadra blaugrana. Ma fino ad allora avevano disputato rispettivamente 31 partite con 5 gol, 6 assist e 0 apparizioni nel Portogallo e 9 presenze e 1 gol in prima squadra con il Barcellona e 0 presenze in nazionale maggiore.

Sono passati più di 20 anni e il mondo è completamente cambiato. I 17enni di oggi sono tremendamente più precoci, forse la fama li brucia anche fin troppo in fretta, ma è chiaro che il livello è cambiato. Oggi, Yamal, conta 99 presenze nel Barcellona con 21 gol e 33 assist, 19 presenze con la Spagna con 4 gol e soprattutto un Europeo vinto, l’MVP del torneo, una Copa del Rey e il sogno di realizzare un clamoroso Triplete con Liga e Champions League ancora alla portata.

Se dovesse realizzare questo traguardo, sarebbe sicuramente inserito tra i candidati principali per il Pallone d’Oro. La vittoria, a soli 18 anni, resta ancora difficile, ma di certo non impossibile. Quando ne starà per compiere 19 potrebbe aver vinto un Mondiale, proprio come Mbappé e magari, nel suo caso, quel tanto agognato premio individuale potrebbe davvero arrivare.