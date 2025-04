Inter, c’è un vero insostituibile in squadra: il dato non lascia dubbi

L’Inter di prepara alla semifinale di andata di Champions League contro il Barcellona: nella squadra nerazzurra c’è un vero insostituibile, i dati parlano chiaro

Una settimana che più infausta e tremenda non poteva esserci. In sette giorni, ad Appiano Gentile e dintorni, è accaduto di tutto. I nerazzurri hanno nell’ordine perso contro il Bologna subendo l’aggancio in classifica dal Napoli, poi è arrivata la sconfitta nel Derby con eliminazione in semifinale di Coppa Italia ed infine il ko in campionato con la Roma, con i partenopei che sono ora in fuga.

Insomma, una situazione che potrebbe stroncare anche un toro, e non ci riferiamo a Lautaro Martinez. Un triplo colpo da KO, come quelli di Cassius Cley ma l’Inter non ha tempo per arrendersi, tantomeno fermarsi. I nerazzurri non potranno più vincere il Triplete perché la Coppa Italia è ormai andata ma in palio c’è ancora una lotta scudetto da portare avanti fino all’ultima giornata ed una finale di Champions League da conquistare.

Ed a proposito di Champions, in casa Inter è già tempo di vigilia. Domani sfida al Barcellona come nel 2010, con il chiaro obiettivo di conquistare l’ultimo atto della manifestazione e provare quantomeno a centrare la doppietta che pure trasformerebbe la stagione in stellare.

Inter squadra stanca: un calciatore è fondamentale per Inzaghi

L’Inter però deve ripartire. La squadra è apparsa stanca fisicamente ed il grande timore è di poter chiudere la stagione con “zeru tituli” dopo la straordinaria cavalcata dall’agosto scorso fino ad oggi. Simone Inzaghi lavora alacremente per provare a rimettere in moto la macchina nerazzurra sperando da un lato di non dover rinunciare più ad altri calciatori – l’ultimo, Pavard, finito ko contro la Roma – e dall’altro che l’infermeria si svuoti.

Nel frattempo c’è un calciatore che è veramente insostituibile per Simone Inzaghi e sono le statistiche a confermarlo. Si tratta di Marcus Thuram, il bomber che ha saltato le ultime tre gare per un problema muscolare. E, guarda caso, sono arrivate tre sconfitte per l’Inter con zero gol all’attivo. Una casualità? Forse, ma tre indizi fanno decisamente una prova.

Con Thuram in campo la media punti dell’Inter è davvero molto alta, 2,2 per un cammino da scudetto. Senza il francese, invece, crolla decisamente a picco, scendendo ad 1, quanto la media di una squadra che lotta per la salvezza. Anche la media gol è eloquente: con il numero 9 in campo invece la produzione offensiva si arresta di botto, scendendo fino a 0,3.

Inter, le speranze di avere Thuram a Barcellona

Insomma, si può affermare senza paura di essere smentiti come l’Inter sia Thuram dipendente. Il tutto anche perché Correa e Taremi non offrono garanzie sufficienti e nel corso della stagione hanno dimostrato di non essere all’altezza dell’Inter. Un discorso differente rispetto a quello di Arnautovic che pure ha messo a segno sette gol e riesce (quasi) sempre a dare il suo contributo.

E così, in attesa che nella prossima stagione vi possa essere una vera e propria rivoluzione in attacco, con il reparto da rifondare attorno alle figure di Lautaro e Thuram, Inzaghi spera di poter riavere a disposizione il suo bomber. Ed in tal senso, vi sono buone nuove.

In attesa della rifinitura che toglierà gli ultimi dubbi, Thuram si è allenato in solitaria ma ad alta intensità per sollecitare il muscolo affaticato anche con cambi di direzione e di ritmo.