Serie A, la lotta per la salvezza si infiamma: cos’è il “paracadute” ed a quanto ammonta per le squadre retrocesse

Serie A, la lotta per la salvezza è sempre più bollente: cos’è il “paracadute retrocessione” e quanto incasserebbe ogni squadra a rischio Serie B

Napoli ed Inter stanno infiammando la lotta scudetto, ma è altrettanto rovente la sfida per la qualificazione in Champions League e nelle coppe europee. L’ultimo turno ha nuovamente sparigliato le carte con cinque squadre racchiuse in tre punti appena. Insomma, una vera e propria bagarre, con le prossime quattro gare decisive anche considerato come vi siano diversi scontri diretti tra club.

Insomma, un finale entusiasmante per i tifosi coinvolti ma anche e soprattutto per tutti i calciofili, con l’epilogo della Serie A che regala spettacolo. Ma grande bagarre anche nelle retrovie, per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Monza, ultimo con 15 punti, è già in B a quattro giornate dal termine ma per definire le altre due retrocesse è caos vero.

Ben sei squadre in otto punti, con il Cagliari che con la vittoria nello scontro diretto a Verona ha compiuto un bel balzo in avanti. Se il Cagliari, con la vittoria di ieri, sembra si sia messo in una zona di sicurezza, decisamente preoccupante la situazione di Venezia ed Empoli, penultime con 25 punti e Lecce, a quota 27.

Serie A, le tre fasce che stabiliscono l’ammontare del paracadute

La retrocessione è da sempre un colpo durissimo, sia dal punto di vista sportivo ma anche economico. Ecco perché già da qualche anno c’è l’ormai noto “paracadute retrocessione”, un meccanismo che aiuta le formazione retrocesse a riorganizzarsi ed affrontare al meglio la serie cadetta.

Questo meccanismo prevede un contributo economico alle squadre retrocesse: la cifra totale è di 60 milioni di euro che viene distribuita seguendo alcuni criteri.

a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 milioni;

a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 milioni;

a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 milioni

Ma come si stabiliscono le fasce? La fascia A è occupata dalle squadre che retrocedono in Serie B dopo una sola stagione disputata nel massimo campionato senza possedere i requisiti delle fasce B e C. La fascia B, invece, vede le squadre retrocesse ma con una militanza in Serie A di almeno due stagioni nelle ultime tre, anche non consecutive.

La fascia C è invece per quei club che nelle ultime quattro stagioni hanno disputato almeno tre campionati di Serie A pur non consecutivi.

Paracadute, quanto incasserebbe ogni squadra in caso di retrocessione

Al momento, dalla 14ma posizione occupata dal Cagliari, la classifica è così: Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia 25, Empoli 25, Monza 15. Seguendo questa classifica, ecco la cifra che incasserebbe ciascun club coinvolto in caso di retrocessione:

Cagliari 25 milioni

Verona 25 milioni

Parma 10 milioni

Lecce 25 milioni

Venezia 10 milioni

Empoli 25 milioni

Monza 25 milioni.

Cosa accade in caso la cifra superi i 60 milioni? Presto detto, il contributo viene diminuito a tutte le formazioni retrocesse in proporzione.