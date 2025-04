25 milioni ed il Napoli prende il difensore: Manna senza più freni

Il Napoli è pronto a chiudere anche con il difensore: 25 milioni di euro ed il ds Manna regala a Conte un super colpo

Rinforzi per creare una squadra più completa ed in grado di competere sia per il campionato che per la Champions League. L’obiettivo in casa Napoli è chiaro, è stato Antonio Conte in persona a dettare la linea alla dirigenza. D’altronde il tecnico salentino per restare in azzurro chiede garanzie e soprattutto un progetto vincente.

Nulla di nuovo sotto al sole, sia chiaro: non è un mistero quanto sia esigente l’allenatore che in vista della prossima stagione è corteggiato anche da altri club italiani. Il Napoli è concentrato unicamente sul finale di stagione, soprattutto dopo aver conquistato il primo posto in solitaria, con le ultime quattro gare che potrebbero regalare un finale di stagione con i fuochi d’artificio.

Se la squadra è totalmente concentrata sul campo, il ds Manna già lavora in vista della prossima stagione. In tema di mercato ha qualcosa da farsi perdonare per non aver sostituito adeguatamente Kvaratskhelia ma soprattutto vuole accontentare l’allenatore e costruire un super Napoli sfruttando anche i circa 150 milioni di euro di budget.

Napoli, focus sulla difesa: ecco il grande colpo

Ogni reparto sarà rinforzato a dovere, possibile l’innesto di addirittura sette-otto calciatori nuovi con un profondo restyling della rosa azzurra. Di certo c’è si partirà dalla difesa, con l’emergenza attuale che sta vivendo Conte esplicativa in tal senso. Rrahmani e Rafa Marin sono gli unici abili ed arruolabili al momento e lo saranno fino a fine stagione visti gli infortuni di Buongiorno e Juan Jesus.

E così un difensore centrale di esperienza sarà ingaggiato, al di là di Marianucci, già bloccato e profilo gradito al Napoli. Solet dell’Udinese è sempre un profilo molto valido, soprattutto dopo la stagione di spessore disputata dal centrale, così come Beukema del Bologna.

C’è, però, un altro calciatore che piace a Manna da tempo ormai. Ci riferiamo a Federico Gatti, centrale della Juventus al momento infortunato. Il difensore ha vissuto alla Juve una stagione tribolata, così come lo era il rapporto con Thiago Motta: dalla fascia da capitano alle panchine in serie, con i primi scricchiolii.

Gatti in azzurro? La proposta della Juve

Manna vuole approfittare proprio di questa situazione non idilliaca con il club bianconero per portarlo in azzurro. Estimatore della prima del difensore, tanto da essere uno degli artefici del suo acquisto da parte del club bianconero, vuole ora consegnarlo a Conte per una difesa d’acciaio.

Gatti ha un contratto fino al 2028 e guadagna 1,5 milioni di euro che diventano due con i bonus. Fatto sta che i contatti tra le parti per un rinnovo di sono fermati ed il Napoli è pronto ad andare all’assalto. Il cartellino ha un prezzo che oscilla tra i 25 ed i 30 milioni di euro ed in caso di offerta di tale portata, la Juve lo lascerebbe andare.

I bianconeri, anzi, sono pronti ad offrire il centrale come parziale contropartita nell’affare Osimhen: non è un mistero, infatti, che il bomber nigeriano sia il primo obiettivo per l’attacco ma al momento sembra difficile una trattativa di tale portata.