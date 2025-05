Ancelotti e la “scelta di vita”: il no al Brasile e quell’indizio che fa sperare una tifoseria intera

Carlo Ancelotti, niente futuro da Ct del Brasile: per lui pronta la “scelta di vita”. Un indizio che sta mandando in estasi una tifoseria intera

Avete presente quelle soap opera sudamericane che durano qualche migliaio di puntate con colpi di scena un episodio sì e l’altro pure? Bene, sono l’esempio perfetto di quanto sta accadendo in Spagna a Carlo Ancelotti. Un tourbillon di notizie e cambiamenti che a starci dietro viene solo un gran mal di testa.

Una cosa appare certa. Anzi, a dir la verità più di una ma oltre non si può proprio andare. Sembra (quasi) sicuro – meglio essere cauti, non si sa mai – che Ancelotti stia vivendo le ultime settimane sulla panchina del Real Madrid. Il fallimento in questa stagione, nella prima annata da merengue di Kylian Mbappé è un’onta troppo grande per Florentino Pérez, come l’eliminazione nei quarti di finale di Champions League dall’Arsenal.

E così, in una stagione da zero tituli (ma in realtà sono state vinte già Supercoppa Europea e Coppa Intercontinentale ed è ancora in lotta per il titolo nazionale) a pagare non può che essere l’allenatore. Chiuso un ciclo, se ne apre un altro e pazienza se a salutare sia il tecnico più vincente nella storia del club, un allenatore finito nella leggenda.

Ancelotti, addio Real Madrid e niente Brasile: quale futuro?

Il Real Madrid ha peraltro già individuato il sostituto: è di stanza a Leverkusen, il suo nome è Xabi Alonso, il nuovo talento della panchina. Ancelotti sarà ringraziato per il lavoro svolto e, magari, gli sarà offerto un posto dirigenziale quando deciderà di non voler più fare l’allenatore.

Nel frattempo, però, le strade si separeranno e quella dell’allenatore di Reggiolo non terminerà a Brasilia. Ormai la Cbf si è messa l’anima in pace: nonostante la super offerta da 10 milioni di euro l’anno Ancelotti non sarà il primo CT straniero della storia della Seleçao.

Da un lato Pérez non avrebbe gradito le voci di un accordo tra le parti già trovato, dall’altro Ancelotti non ha gradito l’interferenza nella trattativa di personaggi a lui sconosciuti. E così il summit tenutosi a Londra ha portato alla fumata grigia ed alla virata dei brasiliani su Jorge Jesùs e Abel Ferreira. E Ancelotti dove allenerà nella prossima stagione?

La “scelta di vita” del tecnico: c’entra la moglie

Una domanda da un milione di dollari, forse anche più. Nelle scorse ore è circolata la voce di una mega offerta da 40 milioni di euro l’anno proveniente dall’Arabia Saudita, Al Hilal o Al Ahli, questi i due club che potrebbero beneficiare di Ancelotti. Al momento, però, si tratta di voci non confermate.

E così i tifosi di Roma e Milan lo sognano a Trigoria e Milanello. Ancelotti ha sempre strizzato l’occhio ai giallorossi ed i Friedkin sono alla ricerca di un sostituto di Claudio Ranieri, futuro senior advisor del club. A Milano, invece, riabbraccerebbero volentieri il tecnico che ha conquistato due Champions League.

Si tratta, però, di ipotesi poco probabili. Sullo sfondo, invece, c’è un’altra Federazione, quella del Canada. Il Paese natale della moglie ma anche una “scelta di vita” di cui fece menzione in passato. A Vancouver e dintorni già sognano di vedere in panchina uno dei tecnici più vincenti della storia del calcio. Chissà se l’amore possa pesare sulla scelta definitiva.