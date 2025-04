Kean, incontro confermato: la scelta sul suo futuro

Moise Kean potrebbe essere più vicino alla scelta definitiva legata al proprio futuro, confermato l’incontro tra il club e i suoi agenti: gli sviluppi

Il futuro di Moise Kean è ancora incerto. L’attaccante sta vivendo una stagione da sogno con la Fiorentina, avendo quasi raggiunto i 25 gol tra campionato e coppe. Un rendimento inaspettato in estate, che ha superato anche le migliori aspettative, specialmente tenendo conto delle 0 reti messe a referto appena un anno fa.

Mai, nella storia, probabilmente, un giocatore era stato protagonista di un tale exploit da una stagione all’altra. Mai partendo da nessun gol segnato. Eppure Kean c’è riuscito, superando la media realizzativa di mostri sacri alla Viola e raggiungendo quella di un Campione del Mondo come Alberto Gilardino. Numeri che hanno, ovviamente, attirato l’attenzione dei grandi club.

Kean, la Fiorentina cerca un nuovo accordo: i dettagli

Come vi abbiamo più volte riportato anche su queste pagine, nel contratto di Moise Kean è presente una clausola rescissoria da 52 milioni di euro, valida nelle prime due settimane di luglio. Un affare per chiunque deciderà di versare la cifra nelle tasche della Fiorentina e accaparrarsi l’attaccante, vice capocannoniere della Serie A.

Proprio per prevenire una tale perdita, per una cifra praticamente irrisoria di questi tempi, il club toscano ha mosso i primi passi in vista dell’estate. Secondo quanto riportato dai colleghi di Firenzeviola.it, prima della decisione di posticipare la gara contro il Cagliari, il presidente Commisso in persona ha incontrato Kean, con Ferrari e Pradè.

Il patron della Viola ha ribadito la volontà di puntare ciecamente sul proprio bomber anche per il prossimo anno e di volerlo trattenere. Anche Kean, da quanto trapelato, avrebbe fatto intendere di trovarsi benissimo a Firenze e di essere felice nella squadra oggi. Le parti, dunque, si sono avvicinate, con l’obiettivo di incontrarsi nuovamente.

Si dovrà attendere la fine della stagione, dato che Kean ora è concentrato su più fronti. Da una parte il campionato, con un sogno Champions appeso ad un filo e dall’altro la Conference League, con la semifinale contro il Betis da affrontare tra due settimane. Una volta conclusa l’annata, si potrà parlare per trovare un accordo di rinnovo, cancellare o aumentare la clausola e sperare di proseguire insieme. I tifosi incrociano le dita in vista dei mesi più bollenti.