Serie A 35ma giornata, i risultati: Napoli ed Inter, che botta e risposta – SerieAnews

La Serie A è sempre più vicina al traguardo finale, con la 35ma giornata che ha preso il via venerdì con il primo anticipo. Nella giornata di ieri, però, si è decisamente riscaldata, anche perché in campo sono scese la capolista Napoli e l’inseguitrice Inter a poche ore di distanza l’una dall’altra. Vediamo com’è andata.

Parma-Como 0-1: Fabregas suona la quinta sinfonia

Il Parma a caccia di punti salvezza, il Como per chiudere in bellezza un campionato straordinario. I Ducali hanno diverse occasioni ma non concretizzano e così al 79′ è Strefezza a segnare il gol partita. Quinta vittoria consecutiva per i lariani decimi a 45 punti. Si ferma il Parma dopo quattro risultati utili consecutivi ed ha ora 36 punti, sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Cagliari-Udinese 1-2: i friulani tornano al successo

Altra sfida salvezza del sabato, una gara fondamentale per i sardi. Però è l’Udinese che conquista i tre punti e torna al successo dopo oltre un mese. Zarraga al 27′ apre le marcature, poi è il pareggio di Zortea al 35′ a chiudere il primo tempo.

Nella ripresa è poi Kristensen al 67′ a segnare il 2-1 definitivo. Tre punti per l’Udinese che blinda la sua posizione salendo al 12mo posto a quota 44. Terza sconfitta nelle ultime quattro per il Cagliari 14mo con 33 punti, +7 sulla zona retrocessione.

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori tiene in vetta gli azzurri

Il Napoli in una delle gare più difficili visti anche gli obiettivi dell’avversario, riesce a centrare bottino pieno. In un ambiente ancora commosso per la scomparsa di Graziano Fiorita, il fisioterapista dei salentini, sia Napoli che Lecce l’hanno omaggiato a dovere, con Antonio Conte tra i più commossi avendolo conosciuto personalmente.

Gli azzurri passano in vantaggio già dopo 2′ di gioco ma la caviglia di Lukaku è in fuorigioco. E così il Napoli al 24′ deve aspettare la magia di Raspadori. Calcio di punizione dal limite, palla a girare direttamente sul secondo palo e rete del vantaggio di Jack, sempre più uomo scudetto del Napoli.

Il Lecce si affaccia poco dalle parti di Meret, gli azzurri tentano qualche sortita offensiva senza successo e così la gara termina con la vittoria di misura del Napoli. Quarta vittoria consecutiva per gli azzurri a quota 77, +3 sull’Inter. Lecce quart’ultimo e contestato con 27 punti, +1 sulla terz’ultima piazza.

Inter-Verona 1-0: nerazzurri di rigore

L’Inter reduce dal Barcellona e dalla doppia sconfitta in campionato sfida il Verona per provare a tenere il passo del Napoli. La gara in Champions però incombe e così Inzaghi ne cambia 10, dal portiere agli attaccanti lasciando solo Bisseck reduce dal Montjuic.

Partono meglio i nerazzurri ed al 9′ la sbloccano con Asllani che trasforma un rigore concesso per fallo di Valentini. I nerazzurri legittimano la vittoria ma anche gli scaligeri provano qualche sortita senza grande convinzione. Finisce così, con la vittoria dell’Inter che torna al successo in campionato e sale a quota 74. Terza sconfitta per il Verona che resta a quota 32, +6 sulla zona retrocessione.