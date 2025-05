Genoa-Milan è anche un derby, ma di mercato: occhi su un talento rossoblù

Genoa-Milan, sfida di fine stagione ma non senza spunti. Sullo sfondo, un talento rossoblù che intriga i grandi club. Milan, Inter pronte a muoversi, ma occhio alla Premier

Tutto pronto per Genoa-Milan, partita che non ha più molto da offrire per ciò che riguarda la classifica. Qualche speranza residua per il Milan, che proverà ad agguantare l’Europa ma lo farà più realisticamente passando dalla Coppa Italia.

Per il Genoa invece è tutto fermo: salvezza già centrata, metà classifica al sicuro, e ora resta solo da chiudere in tranquillità e magari mettere in vetrina qualche talento.

Perché il Genoa di talenti ne ha. Alcuni lo scorso anno sembravano delle rivelazioni, poi nella prima parte di questa stagione sono spariti, quasi irriconoscibili. Ma da quando è arrivato Patrick Vieira le cose sono cambiate. Ha rimesso ordine, ha trovato la quadra, e quei giocatori che parevano persi sono tornati protagonisti. In campo, ma anche sul mercato.

Uno su tutti: Morten Frendrup. Centrocampista danese, classe 2001, che ormai è diventato una certezza. Quantità, qualità e pure qualche gol. Non è solo un motorino in mezzo al campo: è un giocatore completo, che gioca con intelligenza e che in Serie A ha trovato la sua dimensione.

Genoa, Frendrup piace a tutti: Milan, Inter e tentazione Premier

Frendrup ormai è una certezza nel nostro campionato, e infatti lo cercano in tanti. L’Atalanta ha provato a prenderlo già in passato. L’Inter lo segue da vicino. E poi c’è il Milan, che lo aveva messo nel mirino già l’estate scorsa e che potrebbe tornare alla carica nei prossimi mesi. Genoa-Milan, in questo senso, sarà anche l’occasione per parlare.

Perché nel prossimo mercato sarà un derby vero, anche fuori dal campo. L’Inter lo vede come un possibile vice Barella: dinamico, giovane, già rodato per il campionato italiano. Il Milan invece ha bisogno di rinforzare il centrocampo e Frendrup è un nome che convince.

Il prezzo? Si parla di 25 milioni di euro, più o meno. Non pochi, ma neanche impossibili, soprattutto se si apre al discorso contropartite. E in casa Milan e Inter ce ne sono, di profili interessanti da proporre.

Attenzione però, perché non è una corsa a due. Dall’estero si è già fatto vivo il Brentford, che ha avviato i contatti con il Genoa da diversi mesi. Sono avanti, forse più avanti di quanto sembri. Hanno il progetto, hanno i soldi, e hanno una Premier League da offrire. Non poco.

Frendrup, insomma, dovrà scegliere: restare in Italia e fare upgrade, oppure tentare la via inglese e provare a diventare protagonista su un palcoscenico ancora più competitivo. Per adesso si gode la maglia del Genoa, ma l’estate è vicina. E Genoa-Milan può essere il primo capitolo di una nuova storia.