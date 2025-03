Atalanta, Ederson gioiello in vetrina: 3 nomi per sostituirlo

Il centrocampista brasiliano Ederson sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Ma chi prenderebbe il suo posto? Abbiamo individuato 3 nomi che potrebbero arrivare a prescindere

A Bergamo funziona così. Se arriva l’offerta giusta, si saluta e si riparte. Fa parte della storia recente dell’Atalanta: si vende bene, si compra meglio. E adesso, il prossimo sulla lista dei possibili partenti si chiama Ederson.

Un centrocampista che si è preso la scena quest’anno, diventando un pilastro nel sistema di Gasperini. Non è un caso se dalla Premier League cominciano ad alzarsi antenne piuttosto interessate. Si parla di offerte sopra i 60 milioni di euro. Non male per chi l’aveva preso senza troppi riflettori.

La filosofia della Dea non cambia: nessuno è incedibile. E mentre si aspetta di capire cosa farà Gasperini, la dirigenza si muove in anticipo. Non si tratta solo di tappare un buco. Qui si parla di trovare il prossimo uomo chiave del centrocampo. E il lavoro di scouting ha già portato a tre nomi, che potrebbero arrivare a prescindere da un addio o meno di Ederson. Che prima o poi partirà, su questo non ci piove, ma l’addio potrebbe anche slittare di un anno così da far ambientare senza fretta l’acquisto che arriverà per coprirgli le spalle.

Morten Frendrup, il mastino del Genoa: piace anche all’Inter

Il primo è Morten Frendrup, 24 anni, oggi al Genoa. Lo guardi giocare e ti chiedi se abbia fiato illimitato. È dappertutto. Non è il tipo che strappa applausi per una giocata elegante, ma quando c’è da sporcare il pallone, lui si sporca le mani. Un centrocampista di quantità, ma non solo.

A Genova dicono che sia cresciuto tantissimo anche nell’impostazione. L’Atalanta lo ha già messo nel mirino, anche se c’è la concorrenza dell’Inter. Prezzo di partenza? Si ragiona su 25 milioni di euro. Non esattamente un affare low-cost, ma a Bergamo sanno quanto valgono certi investimenti.

Ardon Jashari, il cervello del Bruges: attenzione alla Roma

Un altro nome caldo è quello di Ardon Jashari, 23 anni da compiere, che gioca nel Bruges. A Bergamo lo conoscono bene, anche troppo. È uno di quelli che ha contribuito a quel dramma sportivo che è stata l’uscita dalla Champions per mano dei terribili belgi, il pilastro di centrocampo che ha messo in crisi i colleghi atalantini.

Jashari non è il classico svizzero compassato. Ha grinta, gamba e una visione che gli permette di giocare sempre una frazione di secondo prima degli altri. Il Bruges non ha intenzione di svenderlo, su di lui vi abbiamo raccontato dell’interesse della Roma, ma si sa che l’Atalanta è una piazza dove si cresce in fretta. E questo può fare la differenza.

Tino Anjorin, l’incognita che intriga: che plusvalenza per l’Empoli

Poi c’è Tino Anjorin, inglese, 23 anni anche lui. Un talento che in molti aspettano di vedere davvero sbocciare. Oggi è all’Empoli, che l’ha preso dal Chelsea a titolo definitivo sulla base di 1 milione di euro + 50% sulla futura rivendita. Una sua cessione rappresenterebbe una plusvalenza niente male per i toscani, pure se bisogna dare la metà ai Blues, ma la cessione sarebbe a ben più del milione speso per acquistarlo.

Fisico importante, ottima tecnica e quella capacità di inserirsi che ricorda da vicino proprio Ederson. Il problema? La tenuta fisica. In questa stagione ha avuto più di un intoppo muscolare. A Zingonia si chiedono se sia un rischio che valga la pena correre, ma i buoni rapporti con l’Empoli potrebbero rendere la trattativa più fluida di quanto sembri.