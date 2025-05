Altro che Osimhen alla Juve: a giugno se lo ritrova come avversario

Sognavano di rivederlo con la maglia bianconera, ma potrebbero ritrovarselo contro. Osimhen brilla altrove e la Juve deve fare i conti con il passato

Il gol in faccia fa più male quando lo segna chi ti avrebbe salvato. E forse il destino ha già scelto la sua prossima maglia. Possiamo dirlo senza problemi: Victor Osimhen è il grande obiettivo della Juventus per la prossima estate. Anzi, più che del club, è un pallino personale di Cristiano Giuntoli, che lo ha scoperto e valorizzato a Napoli.

L’idea è chiara: ricomporre la coppia che fece la storia recente degli azzurri. E di certo Osimhen non avrebbe nulla in contrario. Con il Napoli non è finita bene lo scorso anno, poi c’è stata l’estate burrascosa e il prestito in Turchia. Ecco perché l’ex numero 9 del Napoli sembra pronto a ripartire anche cambiando maglia in Serie A, dipendesse da lui.

Il vero problema? Si chiama Aurelio De Laurentiis. Perché la clausola da 75 milioni è valida solo per le squadre estere. In Italia, il presidente può tranquillamente rifiutare qualsiasi proposta. E lo farà, soprattutto se dall’estero arriveranno offerte allineate alle sue richieste.

Mentre la Juventus cerca spiragli, Osimhen ha risposto sul campo. In Turchia, con la maglia del Galatasaray, ha vissuto una stagione da urlo: 33 gol e scudetto in bacheca. Una rinascita vera, che ha riacceso l’interesse di mezza Europa. Le big della Premier, il PSG, e inevitabilmente alcune squadre arabe.

L’Al-Ain su Osimhen: è nel girone della Juve al Mondiale

E proprio dal mondo arabo potrebbe arrivare l’offerta decisiva. Sia Al-Hilal che Al-Ain hanno messo gli occhi su di lui. E lì le clausole non fanno paura: se vogliono Osimhen, lo prendono, e magari lo prendono a giugno invece che aspettare luglio, visto che all’orizzonte c’è il Mondiale per club e visto che ADL potrebbe anche decidere per uno sconto, se l’offerta arriva prima.

La beffa, però, potrebbe avere anche un sapore più amaro. Perché l’Al-Ain parteciperà al prossimo Mondiale per club. E nel sorteggio è finita nel girone della Juventus. Morale: se il trasferimento va in porto, la Juve non solo perderà Osimhen, ma se lo ritroverà contro.

Uno che ai bianconeri ha già fatto danni – e parecchi – quando indossava la maglia del Napoli. Immaginarlo ora dall’altra parte del mondo, pronto a colpire ancora, non è certo una buona notizia per i tifosi juventini. Di certo il destino ha un curioso senso dell’umorismo!

In fondo, Giuntoli potrà provarci finché vuole. Ma De Laurentiis ha tutte le carte in mano. E se dall’Arabia arriva la proposta giusta, per la Juve sarà notte fonda. Anzi, sarà proprio quella scena che nessuno voleva rivedere: Osimhen contro. Di nuovo. Stavolta con altri colori, e magari in uno stadio esotico. Ma sempre con lo stesso istinto letale.

Perché certi giocatori ti mancano. Altri, ti inseguono. Anche dall’altra parte del pianeta.