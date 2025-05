Milan, il futuro di Rafa Leao è un’incognita: spunta una tentazione imprevista

In casa rossonera già si lavora alla prossima estate per quanto riguarda il mercato: è una vera incognita il futuro del numero 10, il calciatore più rappresentativo del club

Può davvero una vittoria contro il Genoa cambiare il vento della stagione? Forse sì, almeno a giudicare dall’energia con cui il Milan ha affrontato e battuto i rossoblù. Una partita che ha restituito ai tifosi un briciolo di fiducia, complice anche il ritorno di alcuni interpreti chiave a livelli convincenti.

Intanto, con il successo conquistato a San Siro, i rossoneri si stanno rilanciando anche in zona europea, in attesa di capire se la corsa alla Champions sarà coronata da un piazzamento prestigioso o da una Coppa Italia che, comunque vada, potrebbe finire nella bacheca di Sergio Conceição, finalista contro un Bologna mai così ambizioso.

Rafa Leao protagonista anche contro il Genoa

In mezzo a tutto questo, c’è sempre lui: Rafael Leao. Che piaccia o no, il portoghese continua ad attirare l’attenzione. E, ancora una volta, non solo per il suo stile di gioco. Contro il Genoa ha lasciato il segno con l’ennesima giocata decisiva, portando il suo bottino stagionale a 12 gol e 13 assist.

Numeri importanti, che lo proiettano per la quarta stagione consecutiva nella cosiddetta “doppia doppia”, ovvero almeno dieci reti e dieci passaggi vincenti in campionato. Nonostante ci siano ancora margini di miglioramento evidenti – su tutti, la continuità –, non si può negare che Rafa stia maturando.

Dopo il famoso episodio del cooling break contro la Lazio, in cui era apparso visibilmente frustrato per la panchina, ha cambiato atteggiamento. Più coinvolto, più propositivo, meno polemico. E questi piccoli segnali pesano. Anche se per alcuni resta un enigma, per altri è già un top assoluto. Forse la verità sta nel mezzo: un talento che sta ancora cercando la sua forma migliore, ma che nel frattempo continua a essere decisivo.

Il futuro di Leao tra certezze e tentazioni

Una delle poche certezze per la dirigenza milanista si chiama proprio Leao. Il suo contratto scade nel 2028, e per ora non c’è all’orizzonte nessuna trattativa per un rinnovo. Un dettaglio che, paradossalmente, fa dormire sonni tranquilli a Furlani e Moncada, almeno sul breve periodo.

Il Milan si sente al sicuro grazie a una clausola rescissoria da 175 milioni, anche se in pochi club, oggi, sarebbero disposti a versarla per intero. Ma attenzione, perché le sirene estere non smettono mai di suonare. Secondo alcune indiscrezioni recenti, Chelsea e Al-Nassr avrebbero già avviato contatti informali con l’entourage del giocatore.

Nulla di concreto per ora, anche perché lo stesso Rafa ha più volte ribadito il suo desiderio di vincere ancora in maglia rossonera. Ma, si sa, il mercato non perdona, e con l’estate alle porte tutto può cambiare in fretta.

Una cosa però è certa: al di là delle statistiche, delle panchine inattese e delle critiche talvolta ingenerose, Leao resta uno dei giocatori più imprevedibili e affascinanti del nostro campionato. Che lo si ami o lo si critichi, è impossibile restare indifferenti. E allora viene da chiedersi: quanto ancora potrà crescere un talento che sembra non aver ancora espresso il meglio di sé?