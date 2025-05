Milan, altro che Reijnders o Rafa Leao: l’intoccabile è un altro, merito di Conceiçao

I rossoneri hanno un calciatore imprescindibile: non si tratta né di Theo tantomeno di Reijnders e Leao ed il merito è di Sergio Conceiçao

Tijjani Reijnders è senza dubbio uno dei migliori centrocampisti del campionato. Se McTominay può essere considerato senza dubbio l’Mvp di questa stagione, visto anche il suo impatto devastante, l’olandese è uno dei perni di questo Milan. Il club rossonero sta provando a chiudere a testa alta la stagione, magari conquistando un qualificazione europea e provando a vincere la Coppa Italia che sarebbe il secondo trofeo stagionale.

Si punterà anche e soprattutto su Rafa Leao: l’esterno lusitano è spesso finito nel mirino della critica per la sua indolenza ma anche per prestazioni che più altalenanti non si può. Spesso Conceiçao lo fa partire dalla panchina proprio per sfruttare l’impatto devastante che può offrire a gara in corso.

Di certo c’è che il numero 10 è una delle stelle del Milan, al pari di Theo Hernandez. Ed il loro futuro è in bilico, soprattutto quello del terzino francese nel mirino del Real Madrid e con il contratto in scadenza nel giugno 2026 ancora non rinnovato.

Milan, programmare il futuro: ma c’è un problema di non poco conto

Se l’obiettivo è chiudere a testa alta il campionato, la dirigenza in via Aldo Rossi sta provando con grande fatica a programmare il futuro. Che al momento è su un binario morto, considerato come manchino pedine fondamentali nell’organigramma societario. Il riferimento è ovviamente al direttore sportivo, diventata una vera e propria soap opera.

Il nuovo dirigente sarà colui deputato a scegliere anche il nuovo tecnico, anche se Sergio Conceiçao si sta guadagnando la riconferma e non è escluso possa restare, anzi. Solo dopo questi passaggi si potrà pensare al mercato, sia in entrata che in uscita.

Ci sono però già le prime certezze in casa rossonera e riguardano un calciatore esploso in questa stagione. Un impatto devastante, merito anche di Conceiçao che ha puntato su di lui ricevendo in cambio prestazioni decisamente all’altezza.

L’ombra del Real Madrid sul gioiello rossonero: la situazione

Alex Jimenez ha iniziato la sua stagione con il Milan Futuro in Serie C. Il 15 dicembre, però, la data della svolta: contro il Genoa, con Paulo Fonseca ancora in panchina, si è preso il Milan e non l’ha più lasciato. Prestazioni più che all’altezza ma anche una duttilità sorprendente mostrata dal 19enne spagnolo.

Terzino destro o sinistro, esterno offensivo alto ma anche laterale a tutta fascia nel 3-4-3. Insomma, un calciatore in grado di giocare in ogni ruolo e senza mai abbassare il suo rendimento. Conceiçao gli ha dato fiducia ed ora non intende più farne a meno. Il calciatore è esploso definitivamente ed in casa Milan l’idea è chiara sul suo conto.

Jimenez dev’essere un pilastro di questo Milan sia per il presente che per il futuro. C’è, però, da trattare con il Real Madrid. Le merengues, infatti, vantano una recompra di appena nove milioni di euro valida nella prossima estate. Una cifra davvero irrisoria per le merengues che dopo aver ingaggiato a parametro zeo Alexander-Arnold potrebbero continuare ad investire in quella porzione di campo.