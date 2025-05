Milan, all in sulla Coppa Italia: Conceiçao ha un grande problema, la dirigenza corre ai ripari

Il club rossonero è concentrato unicamente sulla Coppa Italia: Sergio Conceiçao deve però far fronte ad un problema di non poco conto

La Coppa Italia come unico obiettivo da qui a fine stagione. In casa Milan il diktat è chiaro che più chiaro non si può. La zona Champions League è un obiettivo ormai sfumato vista la mole di squadre davanti ai rossoneri e le poche gare a disposizione. E così il focus è puntato unicamente sul 14 maggio, il giorno della finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Vincere il trofeo significherebbe conquistare la seconda coppa in questa stagione – deludente dal punto di vista della Serie A – e conquistare ugualmente la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Ecco perché Sergio Conceiçao è deciso ad un turn over totale in campionato domani sera, peraltro in una sfida contro il Bologna, avversario in due gare consecutive.

E chissà che il tecnico, con l’eventuale vittoria della Coppa Italia, non strappi anche la riconferma, pur se al momento sembra decisamente improbabile, visto come in via Aldo Rossi siano decisi ad un nuovo ribaltone, con il quarto allenatore da ingaggiare in 14 mesi.

Milan, difesa colabrodo: il dato negativo è eloquente

Il Milan ha però un problema di non poco conto emerso con prepotenza in questa stagione. Il club rossonero ha infatti la seconda peggior difesa tra le prime nove della classifica. Ben 39 reti incassate, solo la Lazio a quota 45 ha la difesa più perforata della formazione rossonera. un handicap non da poco, perché sono troppi i gol incassati per una squadra che vuole ambire per grandi traguardi.

L’ingaggio di Pavlovic dal Salisburgo per 18 milioni di euro fin qui non ha prodotto i risultati sperati ed anche la “vecchia guardia” del club non ha dato l’apporto che ci si aspettava. Insomma, una situazione che dovrà essere contenuta il più possibile in questa stagione per poi provvedere sul mercato in estate.

Conceiçao, da par suo, ha già trovato una soluzione: il cambio modulo con il passaggio al 3-4-3 che ha rinfoltito la difesa e lasciato meno compiti difensivi a Theo Hernandez, apparso in difficoltà in più di un match in questa stagione.

Doppia cessione in difesa: tre gli obiettivi

In vista dell’estate, invece, ci sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il reparto arretrato. Sono due le partenze pressocché sicure: ci riferiamo a Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il centrale tedesco è finito nel mirino di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, opzioni gradite per il calciatore che così tornerebbe in Germania e si giocherebbe le sue carte per il prossimo Mondiale.

Tomori, invece, è nel mirino del West Ham: per entrambi, però, la valutazione è di 25 milioni di euro. In entrata, invece, il profilo preferito da Moncada è Cristian Mosquera, classe 2004 pilastro del Valencia e dell’Under 21 spagnola. Mosquera ha però un anno di contratto ancora ed è nel mirino anche dell’Atletico Madrid.

Nel mirino c’è anche Koni De Winter del Genoa che si sta imponendo come uno dei solidi centrali della Serie A, Gila della Lazio e Solet dell’Udinese.