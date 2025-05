Osimhen e Anguissa tornano a giocare insieme? Addio al Napoli: scelta la destinazione

I due ex compagni potrebbero tornare a giocare insieme per la stessa squadra, spunta una destinazione e la super offerta al Napoli: i dettagli

Dopo un anno separati, Victor Osimhen e Frank Anguissa potrebbero ritrovarsi a giocare per lo stesso club. Il nigeriano ha lasciato il Napoli in prestito a settembre, firmando per il Galatasaray. Il centrocampista, invece, è rimasto in azzurro e rischia di vincere il secondo scudetto della sua carriera, solamente 2 anni dopo il primo storico successo condiviso proprio con il centravanti.

Fu Osimhen a segnare il gol decisivo nel pareggio per 1-1 contro l’Udinese, che rese matematico il titolo per gli azzurri a distanza di 33 anni. Uno scudetto sognato per generazioni e che quest’anno potrebbe tornare nuovamente in bacheca. Il tutto dopo l’orribile passata stagione, dove sia Anguissa, che Victor, sono sembrati ben lontani dal loro valore.

Osimhen e Anguissa, l’Arabia fa sul serio: l’offerta al Napoli

In quest’annata, però, entrambi si sono ripresi alla grande. Il centravanti sta segnando a profusione in Turchia e Anguissa è stato uno dei migliori calciatori del Napoli per gol e rendimento assoluto. Anche l’avventura del camerunense, però, potrebbe essere giunta al termine in maglia azzurra.

Secondo quanto trapelato, infatti, il centrocampista starebbe valutando di lasciare la squadra anche per motivi familiari. Su entrambi i profili si sarebbe fiondata l’Arabia. Da tempo il nome di Osimhen è stato accostato alla Saudi Pro League, che ora farebbe sul serio. I club interessati, Al-Hilal su tutti, sono pronti a investire i 75 milioni di clausola rescissoria per acquistarlo.

Non solo, ma lo stesso club saudita avrebbe intenzione di versarne altri 25 per Anguissa nelle casse del Napoli. Un doppio affare da 100 milioni di euro, che aiuterebbe il club a portare avanti un calciomercato da sogno, con il colpo De Bruyne che infiammerebbe la piazza.

Lo scenario non è improbabile. Osimhen vorrebbe rimanere in Europa, giocando finalmente in Inghilterra, ma la chiamata Araba resta allettante. Per Anguissa bisognerà capire meglio anche le volontà familiari, prima di qualsiasi mossa.

Il Napoli non starà a guardare e tratterà con intelligenza, nel tentativo di incassare la cifra più alta possibile da reinvestire per puntare a nomi di primissimo piano, come quelli di Darwin Nuñez o Jonathan David per l’attacco.