Fantaconsigli di formazione per la 36ma giornata: parola a FantaTVPlay!

FantaTVPlay ci dà i consigli di formazione per la 36ma giornata di Fantacalcio di questa Serie A: da Orsolini a Lucca: voi chi schiererete in campo?

Per aiutarvi nelle vostre scelte, ecco i consigli dei ragazzi di FantaTvPlay, il popolare canale di approfondimento su YouTube e Twitch. Appuntamento imperdibile per la diretta con tutti i dettagli!

🎯 I consigli di Claudio Mancini: il ritorno di Lucca

Per questa terzultima giornata di Serie A, Claudio Mancini si affida a Butez per la porta. Il Como è in gran forma e potrebbe essere un nome valido per il modificatore contro un Cagliari non così prolifico. In difesa fiducia a Gosens, reduce da una super doppietta in Conference League, che purtroppo non è bastata alla Fiorentina per raggiungere la finale. Nico Paz è il nome a centrocampo, manca al gol da un po’ e in casa col Cagliari può sbloccarsi. In avanti dentro il rientrante Lucca contro il Monza retrocesso.

🔹 Butez (Como) – Nome che stuzzica per il modificatore nella gara casalinga contro il Cagliari.

🔹 Gosen (Fiorentina) – Reduce dalla doppietta di coppa, non può non essere schierato contro il Venezia.

🔹 Nico Paz (Como) – Vuole tornare al gol e approfittare del super momento del suo Como.

🔹 Lucca (Udinese) – Rientra dopo l’infortunio e in casa con il Monza può segnare.

🚀 I consigli di Antonio Papa: spazio a Bellanova

Il buon Antonio Papa si affida a Radu per la porta, contro una Fiorentina stanca e delusa dall’eliminazione in Conference League. In difesa si punta su Bellanova, che seppur contro la Roma potrebbe portare ancora bonus in questa stagione. Da Cunha è il nome a centrocampo, in questo Como che vola sulle ali dell’entusiasmo. Mentre in attacco spazio a Gimenez, nella delicatissima sfida contro il Bologna.

🔹 Radu (Venezia) – Un nome a sorpresa per la porta, che può portare un buon voto contro la Fiorentina stanca.

🔹 Bellanova (Atalanta) – Ancora fiducia a uno dei migliori difensori in termini di assist della Serie A.

🔹 Da Cunha (Como) – In casa questo Como ispira molto anche al Fantacalcio, così come i suoi interpreti migliori.

🔹 Gimenez (Milan) – Può essere la sua gara contro un Bologna forte, ma con la testa alla Coppa Italia.

🔥 I consigli di Mariangela Damiano: il momento di Lukaku

Mariangela Damiano pensa a De Gea per la porta in questa giornata. Il Venezia non segna molto e lo spagnolo può dare garanzie. In difesa si può lanciare Carlos Augusto, che dovrebbe partire titolare con l’Inter nella gara contro il Torino, dopo la super partita di Champions League. Quello di Orsolini potrebbe essere il nome più affidabile per il centrocampo, nonostante una sfida complessa con il Milan. In attacco è il momento di Lukaku, vuole tornare al gol per trascinare il Napoli allo scudetto.

🔹 De Gea (Fiorentina) – In casa con il Venezia può diventare la scelta giusta per non subire troppo.

🔹 Carlos Augusto (Inter) – Titolare contro il Torino può dare una grossa mano all’Inter.

🔹 Orsolini (Bologna) – L’uomo in più dei rossoblù, anche contro il Milan si schiera.

🔹 Lukaku (Napoli) – Deve trascinare il Napoli verso lo scudetto, non si lascia fuori contro il Genoa.

🏹 I consigliati di Lorenzo Cantarini: dentro Strefezza

L’esperto Lorenzo Cantarini si affida a Okoye per la porta, dato che l’Udinese se la vedrà contro il Monza retrocesso. In difesa stuzzica il nome di Romagnoli, nonostante la sfida delicata contro la Juventus. A centrocampo dentro Strefezza, è il suo momento. Può portare il terzo gol consecutivo contro il Cagliari. In attacco fiducia a Thuram anche se dovesse partire dalla panchina.

🔹 Okoye (Udinese) – In casa contro il Monza retrocesso può portare a un gustoso cleansheet.

🔹 Romagnoli (Lazio) – Seppur contro la Juventus, può diventare il nome a sorpresa che svolta la giornata.

🔹 Strefezza (Como) – In casa contro il Cagliari, pur dalla panchina, va schierato. Vive un magic moment.

🔹 Thuram (Inter) – Anche se subentrato si schiera, ha vissuto una notte magica in Champions.