Juve, come rinforzare la rosa: i primi tre nomi già disponibili per il Mondiale per Club

Il club bianconero già lavora su come rinforzare la rosa: i primi tre nomi saranno a disposizione di Tudor già per il Mondiale

Il mercato della Juventus entrerà davvero nel vivo solo tra qualche settimana, quando il campionato sarà finito e si avrà un quadro chiaro sul piazzamento finale. Prima c’è da chiudere in bellezza la stagione e, magari, difendere il terzo posto. Solo dopo si tireranno le somme. Ma c’è un lavoro, più silenzioso e parallelo, che non ha mai conosciuto pause. E riguarda chi sogna di fare il salto dalla Next Gen alla prima squadra. Per qualcuno, il treno potrebbe passare già questa estate.

Giuntoli al lavoro: la rosa bianconera va rinforzata

La priorità di Giuntoli e del suo staff è chiara: servono rinforzi in tutti i reparti. La Juve del futuro dovrà essere più completa, più profonda, soprattutto pensando al doppio impegno stagionale. Perché se la qualificazione alla Champions League è ancora da conquistare, all’orizzonte c’è anche una vetrina prestigiosa e impegnativa come il Mondiale per Club.

Motivo per cui si stanno valutando profili esperti ma anche giovani da integrare subito nel gruppo. Il mix ideale tra talento, sostenibilità e identità bianconera. In questo senso, il lavoro del settore giovanile diventa ancora più strategico. E chi ha brillato con la Juventus Next Gen quest’anno potrebbe davvero strappare un biglietto per la Continassa.

Dalla Next Gen alla prima squadra: i talenti in rampa di lancio

A dirla tutta, per alcuni nomi il discorso è già avanzato. Alessandro Pietrelli, classe 2003, ha scelto la Juve a gennaio rifiutando la Serie B. Promessa mantenuta: l’esterno offensivo ha chiuso la stagione con 4 gol e 2 assist, dimostrando personalità e continuità. Non è un caso che la dirigenza lo stia già monitorando per un’integrazione graduale in prima squadra.

Occhi puntati anche su Javier Gil Puche, difensore centrale classe 2006 che ha stupito per maturità tattica e letture difensive, e su Riccardo Turicchia, terzino sinistro tuttofare, già nel giro delle convocazioni e pronto a giocarsi le sue chance in ritiro estivo.

Come ogni anno, la Continassa diventa il palcoscenico perfetto per testare chi è davvero pronto. E quest’anno il traguardo del Mondiale per Club potrebbe accelerare alcune scelte: servono energie fresche e gambe pronte, e la Next Gen può fornirle.

Juve, rivoluzione Next Gen: chi resta e chi parte

Naturalmente, non tutti saliranno in prima squadra. Qualcuno resterà a Vinovo, per crescere ancora sotto la guida di Massimo Brambilla, che potrebbe essere confermato anche per la prossima stagione. Altri invece partiranno, in prestito o a titolo definitivo. Tra i profili in uscita c’è Giovanni Daffara, portiere tra i migliori della stagione, che ha estimatori in Serie B. Discorso simile per Nicolò Cudrig, che cerca continuità ad alti livelli.

Più complicato il destino di Tommaso Mancini e Lorenzo Anghelè: molto attesi, non sono riusciti a trovare spazio e il club potrebbe inserirli in operazioni di mercato. Stesso discorso per Quattrocchi, trequartista italo-argentino mai davvero coinvolto nel progetto tecnico.

Ma c’è anche chi bussa già alla porta, magari dal gruppo Under 20 allenato da Magnanelli. Giocatori come Di Biase, Vacca, Crapisto, Pugno e Pagnucco si stanno facendo notare e potrebbero essere protagonisti già dalla prossima stagione in prima squadra.

E occhio alle sorprese: i nomi di Barido e Elimoghale iniziano a circolare con sempre più insistenza tra gli osservatori bianconeri. Il prossimo Kenan Yildiz? Mai dire mai.

Ogni estate porta rivoluzioni, ma questa, per la Juventus, potrebbe essere quella in cui il vivaio diventa protagonista assoluto. E forse, nel silenzio di un campo di allenamento a Vinovo, qualcuno ha già iniziato a scrivere il prossimo capitolo bianconero. Tu, chi porteresti alla Continassa?