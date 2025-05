Risultati 36ma giornata Serie A: Como show, com’è finito lo scontro Champions dell’Olimpico – SerieAnews

Risultati delle gare del sabato della 36ma giornata di Serie A: il Como non si ferma più, punti pesantissimi per l’Empoli e com’è finita la sfida tra Lazio e Juve

I risultati delle gare del sabato della 36ma giornata di Serie A hanno come sempre lasciato molte sorprese almeno per quanto riguarda gli anticipi. Il turno si è aperto venerdì con il successo del Milan in rimonta nello scontro diretto – ammesso che si possa chiamare così – contro il Bologna. Nelle gare andate in scena ieri fondamentale successo dell’Empoli in una sfida salvezza contro il Parma oltre ad un Como che non si ferma più. E nel pomeriggio è andata in scena la sfida Champions tra Lazio e Juve.

Como-Cagliari 3-1: i lariani suonano la sesta

E’ un Como che non si ferma più quello che ammiriamo in questo finale di stagione. Vera rivelazione del campionato, la squadra allenata da Fabregas ha inanellato la sesta vittoria consecutiva ed è la formazione più in forma della Serie A. Il Cagliari, a caccia di punti per blindare la salvezza, è passato in vantaggio con Adopo al 22′ su assist di Zortea.

Il pari del Como è arrivato al 40′ con Caqueret poi in pieno recupero il vantaggio dei lariani con il solito Strefezza. Nella ripresa, poi, al 77′ Cutrone ha arrotondato il punteggio per il 3-1 finale. Lariani decimi con 48 punti, seconda sconfitta consecutiva per il Cagliari 14mo con 33 lunghezze, +6 sul Lecce terz’ultimo.

Lazio-Juventus 1-1: suicidio bianconero

La gara più attesa della giornata, un vero e proprio scontro diretto tra Lazio e Juventus, entrambe appaiate in quarta posizione insieme alla Roma. Una sfida che era da vincere a tutti i costi per le due squadre. Accade tutto nel secondo tempo. Al 51′ i bianconeri passano in vantaggio con la rete di Kolo Muani, alla seconda marcatura nelle ultime tre.

All’ora di gioco Juve in 10: rosso a Kalulu e bianconeri in inferiorità numerica. La Lazio ci crede e centra il pareggio in pieno recupero, al 96′ con la rete di Vecino. Terzo pareggio consecutivo per la Lazio in casa ora con 64 punti, stesse lunghezze della Juve al secondo pari di fila.

Empoli-Parma 2-1: toscani in paradiso

Una vittoria fondamentale quella dell’Empoli che nello scontro diretto con il Parma centra tre punti davvero pesantissimi. I toscani sono probabilmente all’ultima chiamata per la salvezza, partono decisamente meglio ed all’11 passano con Fazzini. Il Parma accusa il colpo ed alla mezz’ora resta in 10 per il rosso a Valenti.

Nella ripresa, però, i Ducali arrivano al pareggio al 73′ con la rete di Djuric. La gara sembra avviata verso il pari ma nei minuti finali, all’86’, è Anjorin – subentrato da un quarto d’ora – a siglare il 2-1 definitivo. L’Empoli è salito ora a 28 punti ed è virtualmente salvo in attesa delle gare di oggi. Seconda sconfitta di fila per il Parma a quota 32, a +5 sul Lecce terz’ultimo.