Volo Napoli-Manchester, Manna ha la carta oro: ne sta trattando tre!

Un anno fa fu McTominay, oggi si sogna De Bruyne. Ma non solo lui: ormai per Giovanni Manna Manchester è diventata una terra di conquista. Stavolta ha tre obiettivi e un piano che fa sul serio

Volare a Manchester non può che essere un piacere per Giovanni Manna, dopo il colpo clamoroso che si è portato a casa l’estate scorsa. Trenta milioni per Scott McTominay, che si sta rivelando l’uomo scudetto e pure l’idolo della tifoseria.

Uno di quegli affari che incornici, metti in salotto e poi racconti ai nipotini. Acquisto nato da un’intuizione brillante del DS del Napoli, che in realtà era volato in Inghilterra per parlare di Lukaku. Ma da quelle parti, nel giro di poche ore, si apre una porta diversa: McTominay è cedibile. E Manna si fionda, chiude subito, e blocca anche l’arrivo di Brescianini, poi finito all’Atalanta.

Evidentemente gli è piaciuto. Perché da allora con Manchester ha stretto un filo diretto. Ci è tornato quest’inverno, e stava per chiudere Garnacho. Questione di dettagli, ma era tutto pronto. E ci è tornato adesso, con un pensiero fisso e un sogno grosso: Kevin De Bruyne.

Non è fantacalcio. Il Napoli ha fatto sul serio e De Bruyne ci sta pensando davvero. In scadenza, senza rinnovo, e con un paio di amici stretti – Mertens e Lukaku – che lo stanno spingendo forte verso l’azzurro. Lo scenario non è semplice, ma Manna ha messo sul tavolo un progetto credibile, con Conte al centro e una squadra che ruoterà attorno a leader veri.

Napoli, asse col Manchester United: Garnacho e Hojlund nel mirino

E quella squadra potrebbe nascere grazie al famoso asse con Manchester, poco importa che sia City o United. Tra i tre nomi in ballo, Garnacho è quello che sembrava già fatto. A gennaio c’era l’accordo su tutto, poi qualcosa si è rotto ed è sfumato tutto al fotofinish. Ma non è detto che sia finita lì. Se resta Conte, che stravede per lui, di Garnacho si potrebbe tornare a parlare. E un’altra trattativa potrebbe ripartire da dove si era interrotta.

Il terzo nome è quello di Rasmus Hojlund, e qui si apre un altro discorso. Il danese a Manchester non si è mai acceso davvero. Qualche guizzo, poi mesi complicati. Il Napoli sta cercando un attaccante per giocarsi il posto con Lukaku, e Hojlund è in cima alla lista. Non è il solo: come vi abbiamo anticipato un paio di giorni fa piace anche Jonathan David, che si svincolerà, ma su di lui c’è mezza Europa. Squadre con budget e appeal ben diversi.

Si tratta, ma non è semplice agganciare il canadese. Hojlund invece è più accessibile. E se lo United apre al prestito con diritto o a una cessione con formule creative, Manna ci proverà. Anche perché piace a Conte e si incastra bene nel modulo. Non è un ripiego: è un’opzione concreta. Tre nomi, una città. E un DS che ha capito che da Manchester possono arrivare pezzi da novanta. Ora tocca incastrare i tempi, i conti e – soprattutto – le volontà.