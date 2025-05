Napoli, David è lì ma non basta: occhi su 2 bomber da 40 reti!

Jonathan David è vicino, ma il Napoli guarda oltre: servono gol, servono certezze. Conte aspetta il bomber giusto, quello che faccia brillare il Maradona. Tra sogni e trattative, si costruisce un attacco da urlo

Jonathan David è un pallino del Napoli già da qualche mese. L’attaccante canadese è in trattativa col club azzurro già da poco prima che finisse il campionato, quando Manna aveva provato ad affondare il colpo e aveva strappato un accordo di massima col calciatore per un possibile trasferimento.

Ma dire che la trattativa è agevole sarebbe una bugia. L’accordo sull’ingaggio c’è, si assesta intorno ai 6 milioni e mezzo di euro, ma poi, come sempre, ci sono i dettagli, le clausole, le solite complicazioni che da anni bloccano o frenano i colpi del Napoli. Il primo nodo è quello dei diritti d’immagine, eterno ostacolo nelle trattative azzurre e sulla scrivania di De Laurentiis da sempre. Si sta trattando a parte.

E poi c’è il nodo più grosso, quello della clausola rescissoria. David vorrebbe una cifra non altissima, mentre il Napoli, scottato dalle esperienze precedenti, preferirebbe non inserirla proprio o fissarla comunque molto alta. Si lavora, si discute, ma una cosa è chiara: il restyling in attacco del Napoli non si ferma qui.

La conferma di Antonio Conte ha dato un colpo di reni all’entusiasmo, sia dei tifosi sia del presidente. De Laurentiis ha capito che serve un bomber vero, uno che possa garantire anche 40 reti in una stagione, uno del livello di Victor Osimhen per intenderci. E visto che per Osimhen non ci sono più margini – la frattura con l’ambiente è insanabile – ora si ragiona sul prossimo numero 9 che possa affiancare Lukaku e prenderne idealmente il posto.

Da Gyokeres a Guirassy: il Napoli punta in alto per il numero 9

Il primo nome è da sogno: Victor Gyokeres. Quasi Scarpa d’Oro quest’anno, superato solo per un soffio da Mbappé, e autore dell’ennesima stagione da urlo con lo Sporting Lisbona. Portare Gyökeres al Napoli sarebbe un’impresa da tramandare ai nipoti, perché significherebbe battere la concorrenza spietata della Premier League, che gioca su altri tavoli economici e ha un potere contrattuale che il Napoli nemmeno si sogna.

Per il cartellino servono oltre 60 milioni: tanti, sì, ma con i 75 che entreranno dalla cessione di Osimhen la cifra è sostenibile. Il vero problema, ancora una volta, sarà l’ingaggio e tutto il pacchetto legato ai diritti d’immagine. Però provarci si deve, e con De Laurentiis tutto può succedere.

Il secondo nome è più defilato, ma non meno interessante: Serhou Guirassy, 29 anni, attaccante del Borussia Dortmund, capocannoniere della Bundesliga, autore di una stagione clamorosa anche in Champions. Qui l’affare sarebbe più semplice, sia per via del prezzo – circa 40 milioni – sia perché il Dortmund non è tipo da opporsi a una buona offerta, come sarebbe stato per Adeyemi a gennaio. La questione però è sull’età: Guirassy è una soluzione di grande impatto immediato, ma senza la prospettiva a lungo termine di un Gyökeres.

E poi c’è un nome italiano, una pista che affascina per motivi diversi: Lorenzo Lucca. Classe 2000, talento dell’Udinese, molto stimato da Manna e Conte. Non è certo un nome di grido internazionale, non è il centravanti da 40 gol, ma sarebbe un co-titolare prezioso, uno su cui lavorare accanto a Lukaku per costruire un attacco solido e variegato.

Il Napoli si muove, studia, valuta. Sa che l’attacco va integrato con un grande colpo, ma sa anche che con Lukaku confermato, il prossimo bomber non dovrà essere solo un finalizzatore, dovrà essere un simbolo. Un volto nuovo per il Napoli di Conte, capace di infiammare il Maradona come solo i grandi sanno fare.