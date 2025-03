Napoli, hai visto che Asensio? Perché poteva vestire l’azzurro ed è un rimpianto – SerieAnews

Napoli, Marco Asensio protagonista con la maglia dell’Aston Villa: per il Napoli può essere un grande rimpianto, poteva vestire l’azzurro

L’Aston Villa ha conquistato i quarti di finale di Champions League. La squadra allenata da Emery ha eliminato il Brugge – giustiziere dell’Atalanta – con un netto 3-0 nella gara di ritorno che di fatto non ha alibi per i belgi. Il successo porta un nome ed un cognome ben preciso, quello di Marco Asensio.

L’esterno spagnolo è stato il vero mattatore del match con una doppietta e giocate d’alta scuola che hanno incantato proprio tutti. Senza dubbi si può affermare come sia stato il trascinatore della squadra di Birmingham. Ed ora gli inglesi sognano in grande, addirittura una clamorosa semifinale.

Marco Asensio è senza dubbio il surplus di una squadra organizzata e con un bel gioco. Il classe ’96 sta regalando prestazioni con una continuità eccellente, come non si vedeva da tempo. Avverte la fiducia di Emery ed è sempre più decisivo. Il tecnico fin dal suo arrivo nel mese di gennaio l’ha messo nelle condizioni ideali per farlo rendere al meglio ed ora sta decisamente raccogliendo i frutti.

Asensio, che numeri all’Aston Villa: provvidenziale l’addio al PSG

Marco Asensio ha iniziato la stagione con il Paris Saint Germain. In Ligue 1, però, non aveva brillato, con appena due gol in 16 presenze ed un utilizzo ad intermittenza da parte di Luis Enrique. E con l’arrivo di Kvaratskhelia dal Napoli, gli spazi si erano ulteriormente ridotti per il calciatore, messo sul mercato.

E così a gennaio è iniziata la sua avventura con i Villans lì dove sta mettendo in mostra il suo enorme talento. Doppietta contro il Cardiff in FA Cup, doppietta contro il Chelsea e doppietta anche ieri con il Brugge castigato anche nel match di andata con una rete.

In totale fanno sette gol in otto gare, un impatto devastante che forse nessuno si sarebbe aspettato. E la media gol è pazzesca: una rete ogni 55′ considerati i 383′ disputati da quando veste la maglia del club di Birmingham. Lui – più di Rashford, altro acquisto invernale – sta spingendo l’Aston Villa verso la risalita in classifica ed ora il quinto posto (più che sufficiente per andare in Champions League visto il Ranking Uefa del club) è distante appena due punti.

Asensio al Napoli al posto di Kvara: la migliore ipotesi possibile

E chissà che le prestazioni di Asensio non abbiano lasciato qualche rimpianto a Napoli. Come ricordato, infatti, il fantasista spagnolo ha lasciato il posto a Kvaratskhelia nella rosa del PSG. Al Khelaifi ha sborsato 75 milioni per ingaggiare il georgiano ed affidargli la maglia numero 7 orfana di Mbappé.

Ebbene, i partenopei hanno fin da subito individuato in Garnacho il sostituto ideale di Kvara, senza peraltro riuscire ad acquistarlo. La grande occasione, invece, era davvero sotto gli occhi. Nell’affare che ha portato il georgiano a Parigi, il Napoli avrebbe potuto chiedere come parziale contropartita proprio Asensio.

Magari non l’acquisto definitivo del calciatore ma un prestito semestrale oneroso un po’ come accaduto con il Milan per Okafor. Di certo Asensio avrebbe infiammato il pubblico del Maradona con i suoi colpi e la sua classe e, come dimostrato con la maglia dell’Aston Villa, è in grado di fare la differenza.

Il PSG avrebbe dovuto partecipare all’ingaggio dello spagnolo, ma Conte avrebbe di sicuro avuto un’arma più che affilata nella lotta per il titolo da contendere ad inter ed Atalanta.