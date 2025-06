Theo Hernandez, decisione presa sul futuro: ha già comunicato tutto al Milan

Il terzino francese ha preso una decisione definitiva sul suo futuro e lo ha già comunicato ai rossoneri: cosa succederà nel mercato estivo

Saranno settimane intense quelle che vedranno come protagonista Theo Hernandez. Il terzino è reduce da una stagione incolore rispetto ai suoi standard, con appena 5 gol e 6 assist in 49 presenze ufficiali. In un anno, il suo valore di mercato, secondo dati Transfermarkt, si è quasi dimezzato.

Dai 60 milioni del giugno 2024, ai 35 di questo 2025. Un crollo vertiginoso, dettato non solo da un contratto in scadenza nel 2026 e non rinnovato e dai 27 anni della carta d’identità. Le prestazioni hanno condizionato tremendamente il calo del valore del calciatore, che dovrà ritrovare la versione migliore di se stesso per tornare a brillare anche con la propria nazionale.

Theo Hernandez ha scelto: svelato al Milan il suo futuro

Già nelle scorse settimane il nome di Theo ha iniziato a circolare insistentemente nei temi di mercato. L’ultima annata al Milan lo ha messo al centro dei riflettori. Il rapporto burrascoso con Fonseca e il mancato accordo con la società per il prolungamento contrattuale, hanno intensificato i rumors legati a un possibile addio.

Dall’Arabia, l’Al-Hilal del neo arrivato Simone Inzaghi aveva provato un primo approccio concreto, ma il calciatore ha rifiutato. Il terzino sembrava convinto di voler rimanere in Europa, magari non al Milan, ma comunque nel calcio che conta davvero.

In queste ore, però, sembrerebbe essere arrivato un dietrofront importante. Theo Hernandez avrebbe aperto al trasferimento nella Saudi Pro League, rendendo sempre più probabile un suo addio dall’Italia. Un’operazione che dovrà ancora entrare nel vivo nelle prossime giornate, ma che potrebbe concretizzarsi.

Il Milan se lo augura, pur consapevole del valore di Theo. La cessione del 27enne equivarrà a un incasso di almeno 30 milioni di euro e permetterà al club di evitare di perdere il giocatore il prossimo anno a parametro zero. Resta un finale di avventura molto amaro, considerando il valore che lo stesso calciatore aveva raggiunto fino a un anno fa.

Ipotizzare di guadagnare meno della metà di quella che era la richiesta originale per farlo partire (100 milioni di euro ndr), fa storcere il naso a tutti. Il nuovo d.s. Igli Tare, però, non potrà pensare a questo, dovrà anzi cercare di concretizzare la cessione il prima possibile, così da potersi muovere in entrata.

Dopo Reijnders, dunque, il Milan di Allegri sta per perdere un altro pezzo pregiato, mentre si attende ancora di capire il futuro di Maignan. Si ripartirà da Rafael Leao, che dovrà caricarsi sulle spalle il peso di una squadra che dovrà rialzarsi subito.