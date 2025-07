Offerta shock: Inzaghi lo strappa all’Inter, ma Chivu ha già la soluzione

C’è un ex che torna a bussare e un’offerta che può cambiare tutto. Ma l’Inter non si lascia intimorire e ha già la risposta pronta. Potrebbe anche non essere un no…

Simone Inzaghi alla fine si sta divertendo parecchio. Altro che anno sabbatico. Altro che riflessioni. Qui c’è un budget praticamente illimitato, una rosa tutta da costruire e una libertà che non aveva da anni. Se si può scegliere, si sceglie, senza guardare alla tasca. E lui, nel frattempo, ha già portato a casa nomi importanti. Ma non è finita.

Agosto sarà un mese bollente per l’Arabia Saudita, utile a completare le squadre con altri grandi nomi. E quella di Inzaghi ha tutte le carte per diventare una delle più forti di tutto il lotto. Serve però la punta giusta. E su quel ruolo lì, si sa, sono stati fatti tanti tentativi. Alcuni anche parecchio acrobatici. Offerte monstre a chiunque, da Osimhen a Vlahovic passando per Moise Kean e altri ancora. Ma alla fine nessuno di quelli ha detto sì.

Adesso tocca a lui. Inzaghi ha un’idea chiara, precisa. Ha un nome. Un nome che conosce bene, che ha valorizzato, trasformato. Uno che da seconda punta è diventato un centravanti vero proprio grazie a lui. E che ora potrebbe finire proprio tra le sue mani.

Marcus Thuram. Era il suo pupillo. Uno di quelli su cui avrebbe messo la firma ogni giorno. Se fosse stato per lui, non se ne sarebbe mai separato. Ma adesso, senza Inzaghi a Milano, qualcosa è cambiato. Markus non è più così centrale. Non è sul mercato, certo. Ma nemmeno blindato.

Thuram all’Al Hilal da Inzaghi? Chivu avrebbe già una soluzione pronta

E allora può succedere tutto. Soprattutto se si muove l’Arabia. L’unico posto dove un’offerta da 70-80 milioni viene considerata normale. L’unico posto dove si può pensare a un contratto da 30-40 milioni l’anno senza alzare un sopracciglio.

Un’offerta di quel tipo sposterebbe l’equilibrio. Thuram potrebbe vacillare. L’Inter pure. E lì partirebbe l’effetto domino. Con quei soldi, Marotta andrebbe diretto sui due obiettivi principali di questo mercato: Lookman e Leoni. L’Atalanta tiene duro, ma con una cifra giusta si può fare. Il difensore del Parma piace da tempo ma bisogna scardinare la resistenza gialloblu.

E poi c’è lui. Il nome che in realtà sarebbe perfetto per il progetto di Cristian Chivu: Domenico Berardi. Lo sogna da una vita. Lo sognano i tifosi dell’Inter. E se si liberasse quello slot in attacco, se partisse davvero Thuram, sarebbe il momento perfetto. Non servirebbe una cifra clamorosa. Bastano le condizioni giuste. Lautaro, Lookman, Berardi. Da un addio può nascere qualcosa di più grande. E l’Inter, ancora una volta, non si farebbe trovare impreparata.