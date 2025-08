“Ci pensa seriamente”: Conte può salutare un suo fedelissimo, offerta bomba dall’Arabia

Ha dato tutto, si è reinventato, è diventato uomo squadra. Ma ora potrebbe essere il momento di voltare pagina. Non c’è rottura, solo una scelta da fare

Il Napoli di Antonio Conte sta prendendo sempre più forma, ma manca ancora qualcosa per chiudere il cerchio. Due o tre ritocchi, forse quattro, magari anche di più se parte qualcuno che oggi nessuno immagina. L’idea è quella di completare la rosa con profili utili alla causa: un altro terzino sinistro con caratteristiche offensive, qualche slot da riempire tra under e over, e soprattutto una decisione chiara sugli esterni offensivi.

Al momento in rosa ci sono Politano, Neres e Lang. Poi ci sono quelli adattabili, come Raspadori e Spinazzola. Ma Raspadori potrebbe partire, e con lui potrebbe liberarsi uno spazio importante da sfruttare per andare su un nome grosso. Magari un’occasione last minute come Chiesa, oppure un’operazione da estero tipo Sancho, Sterling, Adeyemi, Grealish. Sogni, certo. Ma il mercato del Napoli ci ha abituati a colpi che sembravano impossibili.

C’è però un’altra notizia che rischia di cambiare i piani nel reparto esterni. E riguarda un nome pesante. Uno che, nella scorsa stagione, si è guadagnato il rispetto di tutti. Matteo Politano è stato il calciatore che più di ogni altro ha incarnato lo spirito di Conte: corsa, sacrificio, adattamento.

Ha giocato nella sua posizione ideale, quella di esterno destro, ma con compiti diversi dal solito. Spesso è stato costretto a rincorrere, a coprire, a stringere come un centrocampista aggiunto. Lo ha fatto senza mai lamentarsi, anzi. È maturato. È diventato un punto fermo. E anche per questo i tifosi lo hanno eletto a simbolo della cavalcata tricolore. Uno di quelli che ha dato tutto, senza fronzoli.

L’offerta che fa riflettere: Politano valuta l’Arabia Saudita

Ora, però, a 32 anni, Politano si trova davanti a una scelta importante. Secondo quanto riporta Calcionapoli24, dall’Arabia è arrivata un’offerta concreta. Non una suggestione, non una voce estiva: un contratto vero, con un ingaggio di livello e un progetto a lunga scadenza. Politano stavolta ci sta pensando davvero. Anche perché questa volta non è solo un sondaggio: è una proposta strutturata. Di quelle che mettono in discussione anche le certezze più forti.

In passato aveva resistito, anche per motivi personali. Questa volta potrebbe essere diverso. Lui aveva pensato di restare a Napoli a vita ma questa proposta qui è di quelle che a 32 anni fanno pensare. Il Napoli, dal canto suo, non farebbe barricate. Per riconoscenza, più che per calcolo. Se davvero decidesse di partire, potrebbe farlo con il benestare della società.

Conte sa che può succedere. Non spinge per tenerlo a tutti i costi, ma ne riconosce il valore. Se parte Politano, servirà un sostituto. Anzi, forse ne servono due. Perché se anche Raspadori dovesse uscire, il Napoli dovrebbe intervenire con decisione sul mercato. E a quel punto, certi nomi che oggi sembrano sogni potrebbero diventare obiettivi veri.

La sensazione è che Politano sia davvero davanti a un bivio. Non c’è frattura con l’ambiente, né un malessere interno. Solo la possibilità di cambiare vita, a condizioni molto favorevoli. E a 32 anni, certe occasioni fanno rumore. Anche dentro.