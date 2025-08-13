Juventus, possibile colpo da 40 milioni: l’affare a sorpresa che riaccende il mercato

I bianconeri avrebbero avviato un sondaggio per un possibile rinforzo da 40 milioni di euro, un affare a sorpresa che riaccenderebbe i tifosi a pochi giorni dall’inizio del campionato

Il calciomercato della Juventus sta regalando pochi sussulti in questa estate rovente. Oltre a Joao Mario e a Jonathan David, non si sono visti volti nuovi nella rosa bianconera. Eppure, la Vecchia Signora è la squadra che ha investito più denaro in questo mercato, ma come è possibile? I riscatti di calciatori come Di Gregorio, Nico Gonzalez o Conceicao hanno fatto schizzare i costi.

Una campagna acquisti viziata da quella dello scorso anno, che non ha dato tutti i frutti sperati. Eccezion fatta per un profilo come Thuram, sono più le delusioni che i nomi che hanno davvero convinto in casa Juve. Alla voce Douglas Luiz e Koopmeiners vedi la didascalia: “enormi delusioni”, oltre che un buco importante in termini di bilancio, specialmente per il brasiliano.

La Juve sogna: possibile affare con il Chelsea

La dirigenza bianconera, però, non vuole arrendersi alle dinamiche del mercato sbagliato dello scorso anno. Le possibili cessioni di Nico Gonzalez, Vlahovic e Douglas Luiz riaprirebbero le speranze per degli ingressi importanti in rosa, tra questi quello di Kolo Muani, arrivato per 6 mesi lo scorso gennaio e poi rientrato al PSG.

Tra le nuove idee di Igor Tudor e del suo staff, sarebbe rientrato anche Andrey Santos. Il talento del Chelsea è fresco vincitore del Mondiale per Club andato in scena tra giugno e luglio. Acquistato nel gennaio del 2023 per poco più di 12 milioni dal Vasco da Gama, riprestato in Brasile a marzo, per 3 mesi.

Ad agosto dello stesso anno venne girato in prestito al Nottingham Forrest, ma l’esperienza durò solamente 6 mesi, prima di un ulteriore prestito a febbraio 2024 allo Strasburgo. Dopo un anno e mezzo il suo valore è quasi raddoppiato e a fine maggio ha fatto rientro al Chelsea.

Oggi, il cartellino del centrocampista è lievitato ulteriormente, fino a raggiungere i 35/40 milioni complessivi. La Juventus lo avrebbe preso in considerazione come rinforzo, ma in prestito. L’ennesimo, che questa volta i Blues non gradirebbero più, a detta del Corriere dello Sport.

Andrey Santos vuole giocare, per conquistarsi un posto con il Brasile al prossimo Mondiale. La Juve sarebbe uno scenario ideale, ma chiudere l’affare è complicato. Una suggestione che potrebbe rimanere tale, ma che i tifosi sperano si possa concretizzare per fornire a Tudor un rinforzo importante nella rincorsa ai piani alti della classifica.