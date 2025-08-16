Gasperini può ora essere soddisfatto: Massara show, la Roma si completa così

La Roma sta per chiudere altri due colpi: il ds Massara è senza freni, Gasperini può ora essere soddisfatto, ecco chi sta arrivando

Chi pensava che l’estate della Roma sarebbe rimasta bloccata, si sbagliava di grosso. Dopo giorni di attesa e di riflessioni, la dirigenza ha deciso di rompere gli indugi. L’obiettivo è chiaro: completare la rosa secondo le richieste di Gasperini, che nei recenti colloqui con la proprietà ha ribadito la necessità di rinforzi offensivi.

Servono nuove soluzioni sulla trequarti, serve qualità negli ultimi trenta metri, e servono alternative in attacco che possano cambiare il volto della partita. Non si parla più solo di potenzialità, ma di fatti concreti.

La Roma accelera: Sancho e Bailey vicinissimi

Due colpi in arrivo, e di quelli pesanti. Il primo è Jadon Sancho, che sta per dire sì al progetto giallorosso dopo settimane di voci e tentativi da parte di altri club. La Juventus, che aveva messo gli occhi su di lui da tempo, rischia di essere clamorosamente beffata.

Sancho ha valutato tutte le opzioni, ha detto no al Besiktas e si è preso del tempo, ma l’ultima chiamata con Gasperini avrebbe fatto la differenza. La proposta della Roma è concreta, il progetto tecnico è solido e la possibilità di essere protagonista in Serie A è reale.

Nel frattempo, la società sta definendo anche l’operazione per Leon Bailey. L’esterno offensivo è ormai a un passo dal vestire la maglia giallorossa: l’accordo con l’Aston Villa è praticamente chiuso, grazie anche all’intervento di Monchi e al lavoro diplomatico di Massara.

Un affare costruito nelle ultime settimane, partito quasi per caso durante un’amichevole in Inghilterra e sviluppato in silenzio. Bailey arriverà in prestito con diritto di riscatto e sarà subito a disposizione. L’assenza nella partita di oggi contro il Newcastle è un indizio forte: lunedì potrebbe già essere a Trigoria.

I dettagli delle trattative: tra blitz e firme imminenti

Il ruolo dei Friedkin in queste operazioni non è stato marginale. Dopo il caso Manu Koné, bloccato per non alimentare ulteriori malumori nella piazza, la proprietà ha deciso di intervenire in prima persona. Il via libera a due colpi offensivi è arrivato direttamente dai vertici.

Il Manchester United ha accettato un’offerta da circa 20 milioni per Sancho, mentre per Bailey si attende solo la firma dopo l’arrivo degli agenti in Italia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intesa è a un passo e l’esterno è pronto a sbarcare a Roma nelle prossime ore.

Per Sancho è pronto un contratto triennale da 4 milioni di euro più bonus. Il giocatore si è preso del tempo per riflettere ma, secondo fonti vicine alla trattativa, il sì è molto vicino. Nonostante l’interesse di altri club europei, è la Roma a offrire la prospettiva più intrigante in questo momento.

Non solo per l’ingaggio, ma per il ruolo centrale nel progetto tecnico. Gasperini lo vuole, la squadra ha bisogno di uno con le sue caratteristiche e l’ambiente, nonostante le tensioni recenti, sembra pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Insomma, se fino a qualche giorno fa si parlava di stallo, ora il mercato della Roma si è acceso sul serio.

Due acquisti che potrebbero cambiare volto alla stagione e che segnano un cambio di passo anche nella gestione strategica del club. Ma la vera domanda è: basteranno Sancho e Bailey a colmare il gap con le prime della classe? O saranno solo l’inizio di qualcosa di ancora più ambizioso?