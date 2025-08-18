Infortunio Lukaku, Napoli sul mercato delle punte: perché Vlahovic è la pedina ideale

L’infortunio di Romelu Lukaku potrebbe essere più grave del previsto: gli azzurri tornano sul mercato, ecco perché il profilo giusto è Vlahovic

Il campionato non è ancora iniziato, prenderà il via solo sabato prossimo con il calcio d’inizio dato dal Napoli Campione d’Italia ma per Conte c’è già una brutta tegola. Nell’ultimo test amichevole pre campionato in quel di Castel di Sangro è infatti finito ko Romelu Lukaku. Un problema al polpaccio che sembra essere pià grave del previsto.

L’esito ufficiale degli esami non è stato ancora reso noto dalla società ma non inducono all’ottimismo le prime notizie che trapelano. Sembra infatti che possa restare fermo per circa due mesi. Il che significa rivedere il bomber dopo la sosta di ottobre, con otto partite saltate almeno, sei di campionato e due di Champions League.

Una brutta botta per Conte che resta con il solo Lorenzo Lucca a disposizione nel ruolo di bomber. Simeone e Raspadori sono stati infatti ceduti e c’è ora un problema di coperta corta considerato come l’ex Udinese non possa caricarsi da solo sulle spalle il peso dell’attacco azzurro, pur se ha dimostrato di essere particolarmente ispirato nel precampionato.

Napoli, si cerca un attaccante: suggestione Vlahovic, in Premier nome concreto

Ecco perché il Napoli sta scandagliando il mercato degli attaccanti, pronto a cambiare in corsa i piani. Se Gutierrez è atteso oggi a Villa Stuart per gli esami e Juanlu Sanchez arriverà da under – ammesso che si chiuda la trattativa – c’è da operare una cessione per liberare un altro slot.

Non per il centrocampo, perché Diouf del Lens, il nuovo obiettivo, è un 2003 e quindi un under, ma per la zona offensiva. E così, se fino a qualche giorno fa il ritorno di Eljif Elmas sembrava più che probabile, il macedone ora potrebbe non arrivare per cause di forza maggiore.

L’attaccante è diventata una priorità e la dirigenza si sta muovendo solcando queste strade. In Premier League, il terreno di caccia preferito di Manna, c’è Zirkzee, ieri nemmeno entrato nonostante la situazione di svantaggio dello United poi trasformata in sconfitta.

I Red Devils sono pronti anche a dialogare per un prestito e l’olandese, dopo una prima annata deludente, sta capendo come per lui vi sarà poco spazio per tutta la stagione. Se Zirkzee è un’idea, lo è di più Dusan Vlahovic. La Juve l’ha messo in vendita, il serbo è nel mirino del Milan ma manca ancora l’intesa tra le parti.

La valutazione della Juve è di 25 milioni di euro ed il Napoli, a differenza del Milan, dispone ampiamente di quella cifra. Servirà poi convincere il centravanti a ridurre gli emolumenti ma gli azzurri possono offrire al calciatore la vetrina della Champions League e la possibilità di una stagione di livello.

Vlahovic in azzurro: scelta giusta tecnicamente

Inserire in una rosa come quella azzurra un calciatore del valore di Vlahovic, per il Napoli, significherebbe aumentare ancor di più la potenza di una squadra già di livello. Il bomber, separato in casa con la Juve, ha dimostrato in questo precampionato di essere particolarmente efficace, andando in gol nelle ultime amichevoli dei bianconeri.

Le sue caratteristiche si sposerebbero bene con quelle degli altri attaccanti azzurri, più statici e strutturati fisicamente di Dusan. Dal punto di vista tecnico, invece, il serbo consentirebbe al Napoli di giocare palla a terra nello stretto ma non solo. Con la sua velocità, potrebbe essere innescato in profondità da De Bruyne, Lobotka o McTominay e puntare direttamente la porta avversaria calciando in rete.

Una soluzione interessante per aprire le difese avversarie e creare nuove soluzioni di gioco. E, come se non bastasse, il ds Manna conosce benissimo il bomber per averlo avuto alla Juventus: sa i pregi ed i difetti di Vlahovic, senza dubbio uno dei migliori attaccanti del panorama europeo.