L’Inter si prende il pilastro del Napoli dello Scudetto: Marotta impazzito per lui

L’Inter “ruba” il pilastro del Napoli dello scudetto, ha convinto tutta la dirigenza. Potrebbe essere il colpo di fine mercato.

L’Inter sarà con ogni probabilità tra le sorprese di queste ultime settimane di calciomercato. I nerazzurri sino a qualche giorno fa sembravano orientati a fare all – in su Lookman, ma il no dell’Atalanta all’offerta interista da oltre 40 milioni e alcune riflessioni interne hanno portato la dirigenza a cambiare strategia in corsa.

Il team di lacvoro guidato da Marotta, anche su indicazione del tecnico Chivu, sembra avere individuato altre priorità da coprire nella rosa nerazzurra. In particolare l’Inter sarebbe intenzionata ad acquistare un mediano da qui a fine mercato (si è parlato molto di Koné della Roma, ma nelle ultime ore prende quota l’ipotesi di nuove piste dall’estero).

Sono in corso riflessioni anche per quanto riguarda la difesa: l’Inter apprezza molto Acerbi e de Vrij, che tanto bene hanno fatto negli ultimi anni, ma l’età dei due centrali nerazzurri, uniti a qualche problema fisico di troppo e ad una solidità difensiva che anche in questo campionato ha in molti casi lasciato a desiderare, starebbero spingendo la dirigenza a rispostare il focus sul reparto arretrato.

Giovanni Leoni, obbiettivo di inizio mercato dei nerazzurri, è ormai sfumato in direzione Liverpool, ma tra le idee di Marotta e Ausilio ci potrebbe essere una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Inter, Kim nel mirino nerazzurro

Kim Min-Jae è stato tra i grandi protagonisti del trionfale scudetto del Napoli di Spalletti. Il difensore sudcoreano subito dopo la vittoria è partito (a peso d’oro) alla volta di Monaco, al Bayern. L’esperienza in Germania, però, è stata contrassegnata da alti e bassi, e il giocatore sembrerebbe essere ai margini del progetto e dunque essere tra i partenti della formazione bavarese, anche visti i nuovi arrivi dal mercato che limiteranno il minutaggio a disposizione dell’ex Napoli.

Come riporta Tuttosport, l’Inter starebbe valutando il profilo del gigante asiatico, i costi sono importanti, ma i vicecampioni d’Europa si assicurerebbero un profilo esperto (compirà 29 anni il prossimo Novembre) e già rodato in Serie A. Già in passato il giocatore era stato accostato ai nerazzurri, e la dirigenza non ha mai nascosto di apprezzare il difensore: da Marotta ad Ausilio, sarebbe un profilo che metterebbe d’accordo tutti. In questi ultimi giorni di Agosto, la trattativa potrebbe decollare.