Cessione Lookman, Inter beffata: l’Atalanta lo cede alla rivale

Il futuro di Lookman continua ad essere incerto: l’Inter beffata, ora spunta l’ipotesi di cessione alla rivale.

Ademola Lookman è uno dei nomi più caldi di questo calciomercato. L’attaccante dell’Atalanta sembrava essere destinato a trasferirsi all’Inter, ma la telenovela durata settimane è finita al momento in un niente di fatto: i milanesi e l’Atalanta non si sono smossi dalle proprie posizioni, e alla fine Marotta e Ausilio sembrano avere optato per una soluzione differente, ed essere intenzionati a dirottare gli oltre 40 milioni offerti per Lookman per acquistare un mediano più di quantità. L’Inter, insomma, avrebbe comunicato a giocatore e Atalanta l’uscita dalla trattativa, ma tra l’attaccante e i bergamaschi restano invece da chiarire le settimane di tensione.

Lookman si era espresso duramente sui social contro la dirigenza della sua squadra, chiedendo la cessione e rivendicando la promessa che gli sarebbe stata fatta lo scorso anno di venire ceduto di fronte ad una ghiotta offerta. L’attaccante ha poi rotto con l’ambiente, tanto da non presentarsi più al centro sportivo per i suoi allenamenti, Sono stati giorni, insomma, da separato in casa per Lookman, che adesso dovrebbe tornare ad aggregarsi alla squadra, è tutto da vedere però che finisca effettivamente per restare a Bergamo.

Lookman verso Napoli?

Quello tra Lookman e l’Atalanta è un rapporto tutto da ricostruire dopo le tensioni recenti, per questo una sua cessione in questa sessione di mercato non è ancora da escludere. Con l’Inter fuori dai giochi, è soprattutto il Napoli a potersi fare avanti per il giocatore. Gli azzurri già in passato avevano sondato il terreno, trovando le porte chiuse sia per le resistenze dell’Atalanta, che mal volentieri si priverebbe del giocatore, sia per la trattativa con l’Inter, che a lungo è stata una priorità per Lookman tanto da chiudere le porte, sino a questo momento, ad altre opzioni.

Adesso, con l’infortunio di Lukaku e con l’uscita di scena dell’Inter dalla trattativa, il nome dell’attaccante dell’Atalanta potrebbe tornare di moda prepotentemente, gli azzurri stanno infatti cercando ulteriori rinforzi da regalare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. Le indiscrezioni, nel corso dei dialoghi con l’Inter, parlavano di una richiesta di 50 milioni per lasciare andare via il giocatore. Mancano poche settimane alla fine del calciomercato, e Lookman, in un senso o nell’altro, sarà certamente tra i giocatori destinati ad essere protagonisti dei “botti finali” di questa sessione.