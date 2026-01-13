Fabregas pronto ad affrontare il Milan: la sua tattica segreta riguarda lo Stadio

Il tecnico spagnolo fa allargare il campo del Sinigaglia: scelta studiata per esaltare i nuovi acquisti e spezzare il pressing del Milan.

Il messaggio è arrivato chiaro, sul campo e fuori: prima di affrontare il Milan, Fabregas ha ottenuto l’allargamento del terreno di gioco del Sinigaglia. Una decisione tecnica, curata nei dettagli, che dice molto delle intenzioni del tecnico spagnolo: valorizzare i nuovi innesti e proteggere l’imbattibilità casalinga spostando la partita su un terreno tattico più favorevole. In senso letterale.

Allargare il campo: una strategia tattica (legata anche ai nuovi acquisti)

Allargare il campo non è un vezzo, ma un modo per cambiare la geometria del pressing avversario. Più ampiezza significa linee di passaggio più lunghe e maggiori distanze da coprire per chi va a caccia del pallone. Contro una squadra abituata a pressare in avanti come il Milan, abile a stringere gli spazi tra linea e linea, aprire il fronte può spezzare le catene di pressione, allungare le scalate e creare isolamenti sugli esterni. Tradotto: più uno contro uno per gli attaccanti di fascia, più tempo per i centrocampisti con buon primo controllo, più campo per le corse dei terzini.

C’è anche un aspetto che riguarda il ritmo del gioco. Con un rettangolo più largo, le rotazioni tra mezzali e ali diventano più efficaci, la ricerca dell’uomo tra le linee trova corridoi più puliti e i cambi di gioco diventano arma ricorrente per spostare il baricentro dell’azione. Se il pressing rossonero sale con aggressività sul lato palla, la risposta è preparare l’uscita sull’uomo libero dal lato opposto, con un primo passaggio sicuro, una sponda e una traccia lunga a tagliare due o tre maglie. Lavori di dettaglio già visti in settimana: distanza tra i reparti centrata, cinque corsie occupate in modo razionale, terzini pronti a sovrapporre o ad accentrarsi per attirare il primo salto di pressione e liberare il corridoio esterno.

Il tutto si innesta su un mercato mirato. I nuovi acquisti sono stati scelti per dare gamba e qualità, soprattutto sugli esterni e nella gestione del primo possesso. Con più ampiezza a disposizione, i giocatori di strappo trovano metri per puntare l’uomo e i palleggiatori possono alzare il volume delle giocate in diagonale. Non è un dettaglio: un campo che ti somiglia esalta i tuoi punti di forza e, al tempo stesso, mette a nudo quelli dell’avversario. Contro il Milan, che nel recupero palla alto costruisce gran parte della sua identità, costringerlo a corse più lunghe e a scelte più complesse nella copertura delle linee può diventare la leva che sposta l’inerzia.

Naturalmente c’è l’altro lato della medaglia: più spazio equivale anche a transizioni potenzialmente più lunghe da assorbire. Fabregas ne è consapevole e il piano include una “rest defense” equilibrata, con la squadra pronta a riordinarsi dietro la palla appena persa e con il mediano a spegnere la prima uscita verticale rossonera. L’equilibrio tra coraggio e protezione dell’area resta centrale, specie in una partita che promette di alzare i giri fin dalle prime battute.

Sul piano psicologico, la scelta pesa. Modificare le misure del campo, nel rispetto delle norme, è anche un modo per trasformare il Sinigaglia in un fattore. Un segnale alla squadra e al pubblico: qui si detta il contesto, qui si gioca alle nostre condizioni. Difendere l’imbattibilità casalinga passa anche da queste attenzioni: la familiarità con traiettorie, appoggi e distanze diventa un vantaggio competitivo che si somma all’energia delle tribune.

Non è una rivoluzione, ma un tassello coerente con l’idea di calcio che Fabregas sta costruendo: proattiva, tecnica, con principi chiari per uscire puliti dal pressing e attaccare con molti uomini senza perdere connessione tra i reparti. Il Milan è un avversario che non perdona superficialità e che conosce a memoria i tempi della pressione. Per questo un campo più largo può essere la mossa giusta al momento giusto: per allentare la morsa, alzare la qualità delle giocate nelle zone esterne e aprire varchi dove fare male.