Oaktree Investe 100 Milioni: Ristrutturazione e Ampliamento del Centro di Appiano, Restyling per Interello

Una casa si riconosce dai dettagli: l’odore dell’erba appena tagliata, le luci che non abbagliano ma guidano, i corridoi dove il passo rallenta e la testa si fa leggera. A Appiano e a Interello, la casa dell’Inter cambia pelle: un cantiere che non promette scenografie, ma giorni migliori.

Tutti parlano di risultati, pochi parlano di luoghi. Eppure i luoghi fanno le squadre. A Appiano, dove la prima squadra affina automatismi, e a Interello, dove il settore giovanile impara a stare in campo e in gruppo, l’asticella si alza davvero quando cambiano le infrastrutture. È lì che si formano abitudini, si accorciano recuperi, si costruisce identità.

Negli ultimi anni i grandi club europei hanno spinto forte su centri di allenamento più moderni e sostenibili. Non solo palestre più grandi o campi migliori. Parliamo di percorsi medici più rapidi, di analisi dei dati integrate nel lavoro quotidiano, di spazi che fanno risparmiare tempo e testa. Chi ha visitato realtà all’avanguardia lo sa: la differenza non si vede in TV, ma si sente nelle gambe a marzo.

E qui arriva il punto. Con Oaktree, oggi azionista di controllo, l’Inter mette sul tavolo un investimento da 100 milioni per la ristrutturazione e l’ampliamento del Centro di Appiano e per il restyling di Interello. L’obiettivo è semplice da dire e complesso da fare: portare i due cuori tecnici del club a standard europei di ultima generazione. La ripartizione precisa del budget non è stata resa pubblica. Anche il cronoprogramma dettagliato non è disponibile: si parla di fasi di lavoro scaglionate, con gli interventi più impattanti concentrati nelle pause stagionali. È prudente aspettarsi almeno 18-24 mesi di cantiere “intelligente”, tra permessi, forniture e collaudi.

Cosa cambia a Appiano

Campi più performanti. Si va verso manti ibridi di nuova generazione, drenaggi migliorati e illuminazione LED di ultima serie. Meno rinvii, più qualità del gesto tecnico.

Spazi per la performance. Palestra ampliata, area forza separata da quella funzionale, vasche e crioterapia integrate nel flusso quotidiano, corridoi clinici “corti” per esami rapidi.

Dati che servono davvero. Una control room a supporto di match analysis, carichi di lavoro e prevenzione infortuni. Non una sala “da foto”, ma un laboratorio connesso ai campi.

Foresteria e vita di gruppo. Camere più silenziose, sale comuni con luce naturale, micro-spazi per briefing veloci. La qualità del riposo non è un vezzo: è rendimento.

Interello, il restyling che educa

Interello è dove tanti ragazzi indossano la maglia per la prima volta. Qui il restyling punterà su spogliatoi inclusivi e modulabili, aree studio per conciliare scuola e pallone, tribune coperte per le famiglie. Pensa a un pomeriggio di pioggia: oggi genitori stretti sotto una tettoia; domani sedute asciutte, buona visuale, servizi semplici ma pensati. È così che un club parla la lingua della sua comunità.

C’è poi la sostenibilità. Pannelli fotovoltaici, recupero dell’acqua piovana per l’irrigazione, materiali a bassa impronta. Non è greenwashing: è riduzione dei costi operativi e tutela di un patrimonio che dura.

Gli esempi concreti esistono e sono misurabili nel tempo: meno stop per campi allagati, rientri più rapidi dagli infortuni minori, transizioni più fluide tra allenamento, trattamenti e analisi. Numeri che non fanno rumore, ma spostano la stagione di qualche punto percentuale.

Non tutto è scritto, ed è giusto dirlo: mancano date ufficiali e disegni esecutivi completi. Ma l’intenzione è chiara e il segnale è forte. Alzare l’asticella, anche così. E allora la domanda è semplice: quando torneremo a camminare lungo il vialetto di Appiano, sentiremo solo odore di vernice fresca o anche la promessa di una squadra ancora più a sua agio nel proprio tempo?