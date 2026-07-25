Inter, perché Romero è il difensore perfetto per Chivu

I nerazzurri continuano a trattare Cristian Romero, centrale del Tottenham. Ecco perché sarebbe il profilo perfetto per la difesa di Chivu.

Il sogno di mercato dell’Inter ha il nuovo volto di Cristian Romero. Il difensore argentino, reduce dall’importante mondiale, pur con delusione finale, spedizione mondiale con la sua nazionale, lascerà il Tottenham a fine stagione. L’Inter sembra avere individuato in lui il rinforzo ideale per la formazione di Chivu. Tanto da avere deciso di stravolgere i piani di mercato che, sino a poco tempo fa, vedevano la ricerca del sostituto di Denzel Dumfries come priorità.

L’Inter punta a chiudere il colpo per una cifra di circa 40 milioni. Resta, chiaramente, una trattativa complicata, che i nerazzurri stanno gestendo con una estrema cautela. Il Tottenham non è certo dei clienti più semplici. Pur mantenendo a freno i facili entusiasmi, qualora si concretizzasse Romero sarebbe, ovviamente, un colpo da grande Inter, e per diversi motivi.

Romero, la perfetta aggiunta alla difesa dell’Inter

Sono pochi i nomi alla portata dell’Inter per il reparto di difesa migliori di Romero. “El Cuti” è un profilo che porta esperienza e mentalità, una personalità grintosa e leadership. Tutte qualità che, visto l’addio di diversi senatori svincolatosi alla fine della scorsa stagione, tra cui proprio Acerbi e de Vrij, che Romero sarebbe chiamato a sostituire, certo non difetterebbe.

Ci sono poi gli aspetti tattici e più legati al campo: Romero sarebbe finalmente quel difensore che permetterebbe a Chivu di alzare il baricentro della squadra e avere un atteggiamento ancora più propositivo, come più volte auspicato dal tecnico. Rispetto ad altri nomi, oltretutto, Romero non dovrebbe faticare ad ambientarsi nel nostro campionato, viste le esperienze già avute in Italia. Per molti motivi, insomma, sarebbe il difensore perfetto per questa nuova Inter.