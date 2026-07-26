Corradi alla Sampdoria: ‘È la mia grande occasione’. Elogia Allegri: ‘Più di un semplice allenatore’

Un ragazzo con la tuta addosso, lo sguardo che corre agli spalti di Marassi e una frase che resta: “È la mia grande occasione”. Da qui parte il viaggio di Corradi, nuovo volto sulla panchina della Sampdoria, tra timide paure ammesse e ambizioni pulite. Il calcio, a volte, sceglie per te.

Chi è Corradi oggi

Corradi arriva a Genova con un bagaglio pieno di campo e spogliatoi. Ha visto il gioco da attaccante e da tecnico dei giovani. Ora affronta la sua prima volta da “primo” in panchina. Lo dice chiaro: all’inizio non voleva neppure farlo. Poi l’idea lo ha preso. La Sampdoria gli ha aperto una porta concreta. E lui ha varcato la soglia con rispetto e curiosità.

Il contesto non è semplice. La piazza è grande. I tifosi blucerchiati chiedono identità, corsa e coraggio. Corradi lo sa. Parla poco di promesse e molto di lavoro. Vuole un gruppo corto. Vuole principi chiari. Vuole intensità. Detesta gli alibi. Sembra poco, ma nel calcio vale oro.

C’è un passaggio che accende: “Insigne lo vedo benissimo”. Non è una chiamata di mercato. Non ci sono conferme di trattative. È una chiave tecnica. Corradi cita Insigne come esempio di esterno che viene dentro al campo, che dialoga tra le linee, che accende l’ultimo passaggio. È un indizio su come immagina la sua Sampdoria: palla a terra, triangoli stretti, qualità negli ultimi 25 metri. Non un manifesto, ma un orizzonte.

Il modello Allegri e l’idea di gioco

L’altro faro è l’elogio a Massimiliano Allegri: “Più di un semplice allenatore”. Non è piaggeria. I numeri parlano: sei scudetti in Serie A, cinque Coppe Italia, due finali di Champions. Ma Corradi guarda oltre il palmarès. Gli interessa la gestione dei momenti. La lettura delle partite. La capacità di tenere lo spogliatoio quando fuori il vento cambia. È un messaggio ai suoi: qui si vince con la testa prima che con i piedi.

Cosa porterà a Marassi? Alcuni capisaldi sono già tracciati: Blocchi compatti tra i reparti. Linee corte. Pressione mirata, non frenetica. Palla recuperata e verticalità rapida, ma senza buttare via il possesso. Lavoro maniacale sulle palle inattive, perché spostano stagioni. Chiarezza dei ruoli: chi gioca sa perché; chi entra cambia ritmo, non riempie spazi.

Sulla rosa, Corradi usa prudenza. Dice che valuterà in ritiro. Vuole test, dati fisici e feedback sinceri. È una scelta moderna. Gli staff oggi misurano tutto: accelerazioni, recuperi, zone calde della partita. Non fa spettacolo, ma aiuta a evitare infortuni e a mettere i giocatori nel posto giusto. È lì che un allenatore diventa “più di un allenatore”.

La città osserva. A Marassi si sente ogni sospiro. La grande occasione non riguarda solo lui. Riguarda una tifoseria che vuole rialzarsi senza slogan. Riguarda una società che cerca continuità tecnica. Riguarda ragazzi che potrebbero crescere accanto a profili esperti. Qui l’equilibrio conta: un veterano che tiene la barra, un giovane che strappa, un leader silenzioso che allena lo sguardo degli altri.

E se domani, al minuto 87, la squadra di Corradi difenderà bassa ma lucida, pronta a ripartire con due passaggi, magari capiremo il perché di quell’elogio ad Allegri. Il calcio è fatto di dettagli che si parlano. Una scelta tattica. Una parola nello spogliatoio. Un cambio al momento giusto. Marassi farà il resto. E noi, sugli spalti o davanti alla tv, ci chiederemo: quanta strada può fare il coraggio quando ha finalmente un nome e un cognome in panchina?