Roma, si sblocca il rinnovo di Pellegrini: un altro senatore per Gasperini

Roma, si sblocca il rinnovo di Pellegrini: Gasperini ha un altro senatore a disposizione, dopo i rinnovi di Dybala, Cristante e Mancini.

Con la conquista della Champions League arrivata al fotofinish, quest’anno la Roma ha l’obiettivo di fare il passo successivo e onorare gli impegni su più fronti. Per farlo, Gasperini aveva fatto una richiesta, neanche troppo velata, alla società: mantenere la compattezza dello spogliatoio, oltre ai rinforzi sul mercato. In questo senso, la richiesta del tecnico è certamente stata accolta con una lunga serie di rinnovi per la squadra: da Dybala, a Cristante, sino alla delicata trattativa per Mancini in cui i giallorossi hanno dovuto respingere, come svelato dal suo stesso agente, diverse altre contendenti. Uno dopo l’altro sono arrivate le firme dei “senatori” della squadra giallorossa.

Adesso, la Roma ha ufficializzato anche l’ultimo tassello che mancava, appunto, per blondare lo spogliatoio e dare continuità ad un gruppo di calciatori che ha dimostrato di riuscire a raggiungere dopo tanti anni l’importante traguardo Champions League.

Roma, si sblocca il rinnovo di Pellegrini

Dopo una lunga fase di stallo e tante voci di mercato, che lo hanno visto accostato a numerose altre big del nostro campionato, Lorenzo Pellegrini ha messo la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà ai giallorossi per un altro anno. Il centrocampista ha prolungato l’accordo con i capitolini sino alla nuova scadenza del 30 Giugno 2027.

Ad annunciare l’accordo è stata la stessa società sui propri canali ufficiali. “Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il giocatore continuerà a legare la propria carriera ai colori della Capitale” si legge nella nota diffusa dalla Roma. “La decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della Società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista”.