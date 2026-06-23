Quale futuro per Dusan Vlahovic? Dopo la rottura con la Juventus si presentano diversi scenari

Quale futuro per Dusan Vlahovic? Dopo il mancato rinnovo con la Juventus per il serbo è ancora tutto in bilico.

Dusan Vlahovic è certamente uno dei nomi caldi di questa estate di mercato. L’attaccante serbo è in scadenza di contratto con la Juventus, fissata al prossimo 30 Giugno. Nelle scorse settimane, i bianconeri hanno rifiutato di accomodare le richieste del giocatore per il rinnovo. Uno scenario che aveva portato al blocco della trattativa. Chi si aspettava, però, che a stretto giro Vlahovic potesse firmare con un altro club è rimasto spiazzato. L’attaccante non ha ancora sciolto i nodi per il futuro e anzi, tutto appare ancora essere in alto mare.

Al momento, infatti, nessun club si è detto disposto ad avvicinare la richiesta di 8 milioni più i 10 di bonus alla firma che l’entourage del giocatore aveva già presentato alla Juventus. Uno scenario che secondo alcune indiscrezioni avrebbe colto impreparato anche proprio il serbo e chi ne cura gli interessi, che si aspettavano un maggiore riscontro da parte delle big europee.

Vlahovic temporeggia, e si riapre la pista Juventus

Al momento, infatti, a muovere proposte concrete sul giocatore sarebbero state solo il Besiktas, che avrebbe offerto un contratto da 10 milioni l’anno e 5 di bonus alla firma, e alcuni club arabi, club che non scaldano il giocatore che sognava invece un futuro in un top club europeo. Uno scenario, però, che le alte richieste sembrano avere al momento frenato. Per il momento, l’attaccante dunque prende tempo e aspetta eventualmente l’arrivo di qualche offerta che possa soddisfarlo sia sotto il piano sportivo che sotto quello economico.

Intanto, se non dovesse farsi avanti nessuna proposta da una big europea anche il discorso con la Juventus potrebbe riaprirsi, a condizioni certamente diverse da quelle proposte inizialmente dal giocatore e più vicine alle idee bianconere: nel frattempo, infatti, i bianconeri hanno attuato un ribaltone in dirigenza, e l’arrivo di Giovanni Carnevali come amministratore delegato potrebbe favorire una riapertura dei dialoghi e propiziare un nuovo tentativo di rinnoco con i bianconeri. Una soluzione che troverebbe certamente il favore di Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto di voler trattenere il giocatore. Tutto, insomma, è ancora aperto sul fronte Vlahovic. Intanto, però, la scadenza del contratto con la Juventus dista appena una settimana.