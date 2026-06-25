Juve in Attesa Lunga per Kolo Muani: la Resistenza del PSG Continua

Un’attesa che si allunga, un nome che non molla la scena: la Juventus continua a corteggiare Kolo Muani mentre il PSG gioca di sponda, protetto dal proprio fortino e dal tempo.

La trama è semplice. La Juve ha cerchiato in rosso il profilo di Randal Kolo Muani. Lo immagina al centro dell’area, schiena alla porta, pronto a strappare in velocità. Quel mix di fisico e tecnica che in Serie A fa la differenza. Si parla da settimane. Le chat restano accese. Le timeline scorrono. L’attesa pesa ma non sfianca.

C’è un dettaglio che accende il dibattito. La punta, dicono voci di mercato, resta in cima alla lista dei preferiti di Spalletti. Parliamo di stima tecnica, non di convocazioni. Un’idea di calcio. Un attaccante che lega il gioco, attacca la profondità, non vive solo di area. Specifico: non esistono comunicazioni ufficiali su questa “lista”. È una lettura che circola tra addetti ai lavori, senza verifica documentale. Va presa così: come tendenza, non come certezza.

Perché la Juve insiste

La Juventus cerca un centravanti che alzi il livello subito. Kolo Muani, 27 anni, ha già assaggiato la pressione alta: Nantes, Eintracht, poi il salto a Paris Saint-Germain. A Parigi il suo impatto è stato a fasi: lampi, pause, gol pesati dal contesto. Un ambiente che chiede molto e perdona poco. Ma il talento resta visibile. Primo controllo orientato. Piede veloce. Attacco cieco del primo palo. Sono dettagli che nel nostro campionato diventano abitudini.

Sul piano economico, il terreno è scivoloso. Il PSG ha investito forte nel 2023 per portarlo sotto la Torre Eiffel. Una valutazione alta resiste nel tempo. L’uscita non è scontata. Non lo è a titolo definitivo. Non lo è con prestito secco. E ogni formula “creativa” chiede garanzie: bonus, rate, magari una clausola di riscatto. Niente di impossibile, ma tutto da costruire.

La posizione del PSG e le possibili vie

A Parigi la linea è chiara. Dopo l’addio di Mbappé, la profondità in attacco è un tema. Kolo Muani offre duttilità: può fare il nove, ma anche muoversi da esterno. Per questo la “resistenza” del club è concreta. Il Paris Saint-Germain non apre la porta. Al massimo la socchiude. Serve un’offerta che regga confronto con mercato e ambizioni.

Lo scenario più realistico, oggi, ha tre strade:

trattativa lunga, con inserimento di bonus legati a presenze e risultati;

prestito con obbligo condizionato, se Parigi accetta di spalmare il rischio;

attesa fino agli ultimi giorni di calciomercato, quando i prezzi oscillano e qualcuno cede.

In mezzo, la vita. Allenamenti, tour estivi, amichevoli. Piccoli indizi che i tifosi leggono come oracoli: una panchina in più, un sorriso in meno, un like sui social. A volte parlano, a volte depistano.

Torno al punto iniziale. La Juve ha pazienza e una direzione chiara. Kolo Muani resta un profilo coerente con un’idea moderna di attacco: pressione alta, corse verticali, pochi tocchi. Il PSG risponde con forza contraria. Non svende, non accelera. Protegge valore e progetto. È una partita lenta, a metà tra scacchi e braccio di ferro.

E allora, che succede adesso? Forse niente di rumoroso, finché un dettaglio non incrina l’equilibrio: un infortunio in tournée, un incastro tra uscite ed entrate, un sì bisbigliato al telefono. Intanto l’estate scorre. E in quell’aria calda resta l’immagine di un numero nove che taglia alle spalle del difensore, la palla che fila nello spazio, e l’idea che a volte la mossa giusta arrivi un attimo dopo il tempo previsto.