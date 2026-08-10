Inter, intrigo esterno: nerazzurri a caccia dell’erede di Dumfries, nodo Luis Henrique

L’Inter continua a cercare un profilo per le corsie esterne, dopo la partenza di Denzel Dumfries. I nerazzurri sondano il mercato. Nodo Luis Henrique.

La ricerca dell’erede di Denzel Dumfries in casa nerazzurra continua ad avere il cartello “lavori in corso” appeso a chiare lettere. L’Inter, dopo avere identificato il profilo ideale prima in Marco Palestra e poi in Anan Khalaili, si è trovara a vedere naufragare all’ultimo, pur per motivi diversi, trattative che sembravano già praticamente chiuse. Da allora, la dirigenza nerazzurra continua a riflettere sul profilo migliore.

Le variabili sembrano essere molte: da valutazioni ritenute eccessive, a incastri ancora da trovare. L’Inter non ha ancora trovato l’opportunità giusta su cui affondare. Le prossime settimane, però, saranno certamente quelle della resa dei conti, con la stagione ormai alle porte. Chivu avrà l’erede di Dumfries, partito alla volta di Madrid, ma potrebbe non essere l’unico profilo ricercato dall’Inter. Luis Henrique, infatti, continua ad essere al centro delle voci di mercato: Sky Sport riferisce di un interesse della Roma, mentre sullo sfondo ci sono sempre le sirene dalla Premier. Di fronte ad una offerta da 30 milioni, i nerazzurri lascerebbero partire il giocatore e andrebbero, a quel punto, su due rinforzi sull’estero.

Inter, i profili sull’esterno

Tra i nomi più caldi in queste ore ci sono due vecchie conoscenze nerazzurre: Djed Spence del Tottenham e Moussa Diaby, profilo dell’Al-Ittihad, sono stati sondati negli scorsi mesi dalla dirigenza, e potrebbero tornare di moda nei prossimi giorni. L’ostacolo più grande è l’alta valutazione dei giocatori, come confermato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Oltre a questi due profili, resta in piedi l’ipotesi di un mister x su cui la società nerazzurra starebbe lavorando in segreto. Non è escluso che possa emergere un nome a sorpresa.