Nico Paz, il futuro chiama: fari puntati sull’incontro Real – Como, l’Inter assiste interessata

Nico Paz, giornata chiave per il futuro del talento argentino. L’incontro tra Como e Real deciderà tutto, Inter spettatrice interessata.

Sono ore decisive per il futuro di Nico Paz. La partita su dove giocherà la prossima stagione il talentuoso argentino, messosi in mostra nel campionato di Serie A con la maglia del Como come uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale, è ancora tutta da giocare, e l’incontro tra le dirigenze del Como, club che lo ha lanciato in queste ultime due stagioni, e Real Madrid, proprietario del cartellino del calciatore grazie ad una opzione di recompra concordata al momento della cessione, avrà un ruolo decisivo in tal senso.

C’è poi un terzo club sullo sfondo, che segue interessato la questione e, qualora le condizioni dovessero cambiare, è pronto ad entrare nella contesa. L’Inter, infatti, non ha mai nascosto di apprezzare molto il talento argentino..

Nico Paz, giorni decisivi per il futuro del giocatore

Il Real Madrid è intenzionato a riscattare il giocatore e riprendere il controllo del suo cartellino. A Madrid, però, Paz sarebbe chiuso dai tanti talenti dei blancos e troverebbe poco spazio. Per questo, lo stesso giocatore avrebbe fatto intendere secondo le indiscrezioni riportate in queste settimane di volere restare alla corte di Fabregas. Una presa di posizione, però, che sarebbe stata poco apprezzata dagli spagnoli.

Il Real Madrid avrebbe posto una condizione al Como: acquistare il cartellino del giocatore per una cifra di 60 milioni, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, con una recompra fissata ad 80 milioni. Condizione che il Como non intende soddisfare. La società vorrebbe trattenere Nico Paz un’altra stagione mantenendo l’accordo attuale con le merengues, che prevede che il Real Madrid abbia un diritto di recompra anche per la prossima stagione. L’incontro, insomma, servirà per capire se le due posizioni potranno trovare un punto d’incontro per la permanenza di Nico Paz.

Sullo sfondo, come detto, c’è l’Inter, che, forte anche della trattativa fallita per Palestra dopo l’inserimento del Chelsea, potrebbe in caso il Real Madrid decidesse di riprendere il giocatore e cederlo tentare l’assalto, potendo contare anche sui 50 milioni destinati all’investimento dell’esterno, facendo leva anche sui buoni rapporti con gli spagnoli. La partita per il futuro dell’argentino, insomma, sta per entrare nelle sue fasi più calde.